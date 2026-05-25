Система глушения в Калининграде перенаправляет украинские дроны в сторону Эстонии и Финляндии

Военнослужащий украинского батальона беспилотников несет разведывательный дрон ближе к линии фронта.
В последние недели в Финляндии и странах Балтии произошло несколько случаев, когда в воздушном пространстве фиксировали неизвестные дроны, а населению рассылали сообщения о воздушной тревоге. Дроны, залетевшие в воздушное пространство Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии, были украинскими летательными аппаратами, которые Россия перехватила и направила в сторону НАТО.
Дрон, оказавшийся в воздушном пространстве Эстонии, был сбит румынским истребителем. Дрон упал в болотистой местности между озером Выртсъярв и Пыльтсамаа, сейчас идут поиски, сообщил министр обороны Ханно Певкур.
