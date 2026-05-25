Закрывается ресторан из списка Michelin: правильная идея не в то время и не в том месте
Проработавший в Таллинне всего десять месяцев ресторан O₂ завершит работу 25 июня. Решение было принято вскоре после того, как ресторан вошел в эстонский гид Michelin, чего многие заведения не могут добиться годами.
В эстонскую подборку гида Michelin в этом году вошли семь новых ресторанов, однако общее число отмеченных заведений осталось таким же, как и в прошлом году, – 43. 180° by Matthias Diether сохранил за собой две звезды, а Noa Chef’s Hall – одну.
Ресторанов больше, чем людей, способных их заполнить. Верхушка эстонского ресторанного бизнеса болезненно ощущает ситуацию, когда каждый квартал появляются новые заведения, но потребители ходят куда-то есть все реже и даже тогда заказывают меньше. Вместо трех блюд – два. Вместо бутылки вина – только бокал.
Гостинично-ресторанный сектор в Эстонии столкнулся с несколькими проблемами – от повышенной ставки НСО до непрозрачного рынка. От нового года предприниматели не ожидают больших перемен: себестоимость продолжает расти, клиенты осторожничают в тратах, все чаще выбирая проверенные места, и в отрасли намечается смещение от красивой обертки к качеству еды и заботе о здоровье гостей.
