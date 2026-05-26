Начинается период подписки на облигации Rotermann City

Знаковый девелопер и поставщик торговых площадей в центре Таллинна Rotermann City OÜ, принадлежащий предпринимателю Урмасу Сыырумаа, в 2025 году получил 3,3 млн евро операционной прибыли. Однако по сравнению с предыдущим годом этот показатель сократился почти втрое. Существенный рост прочих операционных расходов в итоге привел компанию к убытку.
Расположенный в центре Таллинна на Нарвском шоссе торговый центр Foorum под управлением Урмаса Сыырумаа сменит название на Artius. Однако до весны следующего года, когда центр должен обновиться, многие арендаторы не в силах оставаться на прежних площадях: в условиях и без того сложной экономической ситуации ремонт делает бизнес слишком затратным. Многие уже съехали, а для тех, кто остается, предпринимательская деятельность усложнится.
На Хийумаа скоро начнется сезон цветения лаванды, и на Лавандовой ферме идут последние приготовления к самому красивому времени лета. 27 июня ферма вновь откроется для гостей, параллельно продолжается поиск новых хозяев — людей, готовых с душой продолжить развитие этого уникального места и вывести его на следующий этап.