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21 апреля 2022 в 6:34 Поделиться:









В прошлом году женщинам платили на 14,9% меньше мужчин

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

По данным Департамента статистики, в 2021 году почасовая брутто-зарплата у женщин была на 14,9% меньше, чем у мужчин. Гендерный разрыв в зарплате уменьшился за год на 0,7 процентных пункта, сообщает пресс-служба департамента.

В прошлом году средняя почасовая брутто-зарплата у женщин составляла 8,48 евро и у мужчин – 9,97 евро. Наибольшее различие в зарплатах мужчин и женщин наблюдалось в сфере финансовой и страховой деятельности (25,7%), в торговле (24,2%), в сфере здравоохранения и социальных услуг (23,8%), а также в сфере информации и связи (23,5%).