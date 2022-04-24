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24 апреля 2022 в 8:47 Поделиться:









Shell ведет сложные переговоры с китайцами о продаже доли в "Сахалин-2"

По сведениям Financial Times, руководство Shell ведет крайне сложные переговоры с китайскими компаниями о продаже доли в российском нефтегазовом проекте "Сахалин-2".

Убытки Shell, связанные с ее уходом с российского рынка, предположительно, могут достичь 5 млрд долларов. Фото: UDO WEITZ, EPA

Китайские государственные нефтегазовые компании - единственно возможные в нынешней ситуации покупатели 27,5-процентной доли Shell в проекте "Сахалин-2", а потому любая сделка с ними будет заключена с большой скидкой, предполагают инсайдеры.

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Руководство Shell приняло решение свернуть весь бизнес в России в конце февраля, вскоре после начала вторжения российских войск в Украину. Позже Shell объявила, что отказывается от закупок российской нефти.

Убытки Shell, связанные с ее уходом с российского рынка, предположительно, могут достичь 5 млрд долларов.

Для заключения сделки с китайскими покупателями о продаже доли в "Сахалин-2", вероятно, также потребуется подписание отдельного соглашения между правительствами Китая и России.