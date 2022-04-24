Shell ведет сложные переговоры с китайцами о продаже доли в "Сахалин-2"
По сведениям Financial Times, руководство Shell ведет крайне сложные переговоры с китайскими компаниями о продаже доли в российском нефтегазовом проекте "Сахалин-2".
Убытки Shell, связанные с ее уходом с российского рынка, предположительно, могут достичь 5 млрд долларов.Фото: UDO WEITZ, EPA
Источники, с которыми пообщались журналисты Financial Times
, называют переговоры Shell с китайскими компаниями Cnooc, CNPC и Sinopec "сущим кошмаром".
Китайские государственные нефтегазовые компании - единственно возможные в нынешней ситуации покупатели 27,5-процентной доли Shell в проекте "Сахалин-2", а потому любая сделка с ними будет заключена с большой скидкой, предполагают инсайдеры.
Руководство Shell приняло решение свернуть весь бизнес в России в конце февраля, вскоре после начала вторжения российских войск в Украину. Позже Shell объявила, что отказывается от закупок российской нефти.
Убытки Shell, связанные с ее уходом с российского рынка, предположительно, могут достичь 5 млрд долларов.
Для заключения сделки с китайскими покупателями о продаже доли в "Сахалин-2", вероятно, также потребуется подписание отдельного соглашения между правительствами Китая и России.
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