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    Либман: Путина победит не отказ от российской нефти и газа

    Политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.Фото: Liis Treimann

    Звучит, возможно, еретически, но стоит прислушаться к тем, по мнению которых, вовсе не отказ от российских нефти и газа оставит Россию без возможности продолжать войну. Призывающие к этому политику часто решают свои внутриполитические проблемы или стремятся выглядеть значительными в глазах окружающих и своих собственных, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

    Когда люди выходят к посольству Германии и ложатся перед ним на землю, надев противогазы и связав себе руки, это эмоциональное, в первую очередь, проявление протеста против войны и недостаточных, по их мнению, усилий ФРГ в оказании помощи Украине. Когда правительства Балтийских государств объявляют об отказе от покупки российского газа, это политический шаг, тоже больше бьющий по эмоциям, ну и придающий значительность себе самим. Потому что они ведь не могут не знать, сколь мала доля закупаемого и потребляемого Эстонией, Латвией и Литвой российского газа, а, следовательно, и степени воздействия этой акции на способности России.

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