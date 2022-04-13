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13 апреля 2022 в 9:12 Поделиться:









Асманн: львиную долю потребления природного газа можно заменить сланцевым маслом

Генеральный директор Viru Keemia Grupp Ахти Асманн. Фото: Andras Kralla

Сланцевое масло, которое в основном используется в качестве добавки к судовому топливу, может с легкостью заменить львиную долю потребления природного газа в Эстонии, считает генеральный директор Viru Keemia Grupp Ахти Асманн.

В первом квартале 2022 года средняя стоимость 1% топливного масла выросла в годовом сравнении на 63,7% до 542 евро за тонну. Если нефть марки Brent в прошлом демонстрировала еще более высокие цены, то нынешние цены на топливное масло сопоставимы с пиками, наблюдавшимися в 2010-2014 годах, пишет Äripäev

«Из-за войны в Украине и наложенных на Россию санкций волатильность на рынке еще больше возросла, и были установлены новые ценовые рекорды», - сказал Асманн.

Цены на сланцевое масло разумнее, чем на природный газ

Следует отметить, что доход эстонских производителей сланца зависит как от содержания серы в жидком топливе, так и от сделок хеджирования, заключаемых при продаже продукта.

Хотя прогнозирование цен на энергоносители - занятие неблагодарное, в VKG считают, что в ближайшем будущем цены будут колебаться вокруг текущего уровня, так как на рынке судового топлива альтернатив практически нет. По сравнению с резким ростом стоимости природного газа и СПГ, цены на жидкое топливо все же находятся в пределах разумного.

Асманн утверждает, что если на рынке судового топлива значительных изменений не наблюдается, то в секторе котельного топлива в Европе спрос на сланцевую нефть растет: «Сланцевое масло – очень легко осуществимая альтернатива природному газу, т.е. его внедрение не требует больших вложений».

Cтоимость сланцевого масла (евро за тонну) и объемы его продажи (тысяч тонн) с 2011 по 2020 год:

Если Россия прекратит поставки газа, а терминал сжиженного природного газа в Палдиски не будет завершен вовремя, правительство должно рассмотреть возможность использования альтернативных видов топлива, заявил в начале недели генеральный директор Департамента конкуренции Мярт Отс.

Генеральный директор компании молочной промышленности Valio отметил, что если ранее производство в Выру перешло на сжиженный природный газ, то теперь было принято решение вернуться к использованию сланцевого масла: «Это было сделано из-за высоких стандартов выбросов, однако и с точки зрения надежности пищевая промышленность может использовать сланцевое масло».

По словам Герли Романович, главы отдела коммуникаций Kiviõli Keemiatööstus, входящей в концерн Alexela, на данный момент никто не интересовался их продукцией в качестве альтернативы другому энергоносителю: «Произойдет ли это в будущем – предсказать сложно, как и то, какое влияние война в Украине окажет на наш сектор».

Госказна в плюсе

Асманн считает, что, в отличие от Европы, Эстония не хочет использовать произведенное в своей стране топливо и продолжает искать возможности для импорта энергии. Он приводит пример – в 2020 году в Эстонии было потреблено в общей сложности 4,3 тераватт-часа природного газа. По оценкам аналитиков, 70% или около 3 тераватт-часов было использовано в котельных, когенерационных установках и котлах различных предприятий.

«Для замены данного объема природного газа понадобилось бы около 240 000 тонн сланцевого масла, что составляет всего 20-25% от общего производства масла в Эстонии», - пояснил Асманн.

Если для потребителей рост цен на энергоносители является плохой новостью, то подорожание топливного масла значительно наполнило государственную казну. В 2015 году стоимость разрешения на добычу горючего сланца была привязана к мировой рыночной цене - базовая плата составляла 1,58 евро за тонну.

В первом квартале 2022 года горнодобывающие компании должны платить в среднем 6,38 евро за тонну, то есть в государственную казну будет поступать сумма, превышающая базовую плату примерно в четыре раза, заявил глава VKG.

Хотя точных данных об объемах добычи сланца нет, согласно Департаменту статистики Эстонии, в феврале производство сланцевого масла выросло на 20,8% в годовом сравнении.