«Нефть - не наркотики, которые можно сунуть в карман и куда-то провезти незаметно» - Хейти Хяэль о санкциях против российской нефти

Европейский союз обсуждает шестой пакет санкций, которым планирует ограничить закупки российской нефти. Владелец одного из крупнейших игроков топливного рынка Эстонии Alexela Group Хейти Хяэль считает, что Европа справится и без поставок нефти из РФ. В интервью “Деловым ведомостям” он ответил на вопрос о том, как полный запрет на покупку российской нефти скажется на транзитном направлении его бизнеса.
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