Интервью

Екатерина Мереминская

19 апреля 2022 в 10:29 Поделиться:









«Нефть - не наркотики, которые можно сунуть в карман и куда-то провезти незаметно» - Хейти Хяэль о санкциях против российской нефти

Владелец Alexela Group Хейти Хяэль, Фото: Liis Treimann

Европейский союз обсуждает шестой пакет санкций, которым планирует ограничить закупки российской нефти. Владелец одного из крупнейших игроков топливного рынка Эстонии Alexela Group Хейти Хяэль считает, что Европа справится и без поставок нефти из РФ. В интервью “Деловым ведомостям” он ответил на вопрос о том, как полный запрет на покупку российской нефти скажется на транзитном направлении его бизнеса.

Alexela AS входит в тройку наиболее крупных поставщиков топлива в Эстонии, занимаясь как оптовыми, так и розничными продажами. Но если топливное направление концерна уже практически не зависит от России, то с транзитом нефти и нефтепродуктов, которые компания переправляет через порт Силлмяэ, дело обстоит иначе.