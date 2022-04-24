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24 апреля 2022 в 8:16 Поделиться:









Тедер о ситуации в Украине: мы рекомендовали магазинам спрятать все ценное

Руководитель проекта Porto Franco Рауно Тедер, который также является крупным совладельцем компании Arricano (владеет в Украине несколькими торговыми центрами), рассказал Äripäev о том, как сегодня обстоят дела на украинском рынке и о дальнейших планах предприятия.

Рауно Тедер - один из совладельцев компании Arricano. Фото: Андрас Кралла

У Arricano, акции которой котируются на Лондонской фондовой бирже, в Украине несколько торговых центров: «Проспект» и «РайОн» в Киеве, City Mall в Запорожье и «Солнечная галерея» в Кривом Роге. Также в Киеве есть торговый центр Sky Mall, менее половины которого принадлежит Arricano, и он уже много лет является предметом спора о праве собственности, напоминает Äripäev

Как рассказывает Рауно Тедер, в последние недели ситуация с торговлей в Украине стала несколько спокойней, однако в начале войны на рынке царила настоящая паника: люди бросились в магазины за припасами, в некоторые супермаркеты образовались очереди длиной в несколько километров.

Руководство Arricano в тот момент рекомендовало арендаторам, особенно тем, кто торгует золотыми украшениями или другими дорогостоящими товарами, безотлагательно прятать ценности, чтобы избежать мародерства.

Во второй половине марта в торговых центрах Arricano арендаторы начали вновь открывать свои магазины. В настоящее время центры в Киеве практически полностью открыты, дополняет картину предприниматель.

По словам Рауно Тедера, сегодня маркетологам по-прежнему сложно заполнить полки магазинов, особенно в восточных регионах Украины.

А что с арендной платой? С несколькими арендаторами руководство Arricano договорилось о том, что им не придется платить арендную плату, если они примут участие в оказании гуманитарной помощи, говорит Тедер.

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К примеру, магазины, торгующие товарами для дома, доставляли одеяла и термосы украинцам, которые прятались от бомб в метро, а рестораны не платили арендную плату, если отправляли еду на передовую - военным, спасателям и медработникам.

Аналитики предсказывают Украине большую рецессию из-за войны. Смогут ли арендаторы торговых центров пережить трудные времена? На этот вопрос Тедер не дает прямого ответа, отмечая, однако, что многое будет зависеть в том числе и от решений, принятых украинской командой Arricano.

При этом послевоенное восстановление Украины также может открыть для Arricano новые возможности для бизнеса, считает предприниматель - для этого компании предстоит разработать собственный план послевоенного развития.

"Вопрос еще и в том, кто сейчас предоставит кредит Украине? Так что ситуация потребует некоторой стабилизации", - предполагает Рауно Тедер.