Заголовок "Тайный договор" и замазанный черным маркером текст (иллюстративное фото)Фото: Äripäev

Контракт, замазанный черным маркером: что за тайны скрывают Porto Franco и KredEx?

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Журналисты Äripäev получили возможность ознакомиться с кредитным договором, заключенным между девелоперской компанией Porto Franco и государственным целевым учреждением KredEx о предоставлении промежуточного финансирования в размере 39,4 млн евро. До сих пор руководство KredEx называло соглашение с Porto Franco конфиденциальным.

Многие детали документа, однако, так и остались неясными, поскольку целые фрагменты текста, с которым журналисты знакомились в офисе KredEx под бдительным оком менеджера по связям с общественностью, оказались замазаны черным маркером. Утверждается, что это сделали представители Porto Franco, дабы сохранить коммерческую тайну.
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