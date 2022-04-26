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dv.ee

26 апреля 2022 в 8:44 Поделиться:









Концерн Valio продал свой бизнес в России группе "Велком"

Финский молокоперерабатывающий концерн Valio завершил переговоры о продаже российского подразделения группе компаний "Велком". Стоимость сделки не разглашается.

На заводе Valio в Московской области выпускается популярный в России плавленый сыр Viola. Фото: SERGEI KARPUKHIN, Reuters/Scanpix

В рамках сделки покупатель приобретает завод по выпуску плавленых и полутвердых сыров в Московской области, а также права на бренд Viola, сообщает компания в пресс-релизе

Соглашение с группой "Велком" позволит продолжить в России производство и продажу продукции под брендом Viola - на сегодня это одна из наиболее известных торговых марок на российском продуктовом рынке.

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Производственная мощность сыродельного завода компании, который расположен в городе Ершово Московской области, составляет 15 тысяч тонн продукции в год.

В рамках стандартной практики слияний и поглощений "Велком" получает право производить и продавать продукцию под брендами, не вошедшими в сделку, в течение переходного периода - он может продлиться до конца года.

После изменения структуры собственности все сотрудники российского подразделения Valio продолжат работу в компании под руководством нового владельца. Стороны договорились о неразглашении условий и стоимости сделки.

Оборот российского подразделения Valio в прошлом году увеличился на 8,78% до 8,14 млрд рублей (свыше 90 млн евро), чистая прибыль - на 29,25% до 320,47 млн рублей (около 3,6 млн евро) в годовом исчислении.

В начале марта 2022 года финский концерн Valio принял решение о завершении своей деятельности в России в связи с началом российского военного вторжения на территорию Украины.