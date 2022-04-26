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    Концерн Valio продал свой бизнес в России группе "Велком"

    Финский молокоперерабатывающий концерн Valio завершил переговоры о продаже российского подразделения группе компаний "Велком". Стоимость сделки не разглашается.

    На заводе Valio в Московской области выпускается популярный в России плавленый сыр Viola.Фото: SERGEI KARPUKHIN, Reuters/Scanpix
    В рамках сделки покупатель приобретает завод по выпуску плавленых и полутвердых сыров в Московской области, а также права на бренд Viola, сообщает компания в пресс-релизе.
    Соглашение с группой "Велком" позволит продолжить в России производство и продажу продукции под брендом Viola - на сегодня это одна из наиболее известных торговых марок на российском продуктовом рынке.
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    Производственная мощность сыродельного завода компании, который расположен в городе Ершово Московской области, составляет 15 тысяч тонн продукции в год.
    В рамках стандартной практики слияний и поглощений "Велком" получает право производить и продавать продукцию под брендами, не вошедшими в сделку, в течение переходного периода - он может продлиться до конца года.
    После изменения структуры собственности все сотрудники российского подразделения Valio продолжат работу в компании под руководством нового владельца. Стороны договорились о неразглашении условий и стоимости сделки.
    Оборот российского подразделения Valio в прошлом году увеличился на 8,78% до 8,14 млрд рублей (свыше 90 млн евро), чистая прибыль - на 29,25% до 320,47 млн рублей (около 3,6 млн евро) в годовом исчислении.
    В начале марта 2022 года финский концерн Valio принял решение о завершении своей деятельности в России в связи с началом российского военного вторжения на территорию Украины.

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