Stora Enso продает в России два лесопильных завода
Финская лесопромышленная группа Stora Enso, работающая в Эстонии, достигла договоренности о продаже двух лесопильных заводов в России, пишет Kauppalehti.
Глобальный оборот концерна Stora Enso достиг в прошлом году 10,2 млрд евро.Фото: Андрес Хаабу
Компания продает лесопилки в Неболчах (Новгородская область) и Импилахти (Карелия), покупателями выступили местные руководители предприятий Stora Enso, информирует Kauppalehti
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При наличии необходимых разрешений сделка может быть завершена во втором квартале 2022 года, заявили представители Stora Enso.
По их словам, продажа двух лесопильных заводов в России не окажет существенного влияния на выручку или операционную прибыль группы.
Убытки от обесценения активов в размере 70 миллионов евро указаны в результатах Stora Enso за первый квартал - руководство объяснило продажу ухудшением перспектив бизнеса российских предприятий.
Кроме того, убытки от продажи по IFRS (МСФО - международные стандарты финансовой отчетности) составили еще около 60 млн евро, главным образом за счет коррекции обменного курса на дату продажи, говорится в сообщении компании.
На лесопильных заводах Stora Enso в России в настоящее время работает около 330 человек.
Совокупная производственная мощность предприятий составляет 350 000 кубометров пиломатериалов в год, из которых 55 000 кубометров подвергаются дальнейшей переработке, плюс 65 000 тонн идет на пеллеты.
Помимо двух лесопильных заводов, у Stora Enso в России есть еще три предприятия по производству упаковки - их дальнейшую судьбу руководство концерна пока не решило.
В начале марта компания объявила, что закроет все производство и прекратит продажи в России.
В Эстонии Stora Enso принадлежат деревообрабатывающие предприятия в Имавере и Няпи, а также лесозаготовительная компания с офисами в Пярну, Имавере, Тарту, Курессааре и Няпи.
У компании в Эстонии также есть глобальный центр поддержки, в который входят отделы финансов, подбора персонала, информационных технологий, закупок и логистики, обслуживающие предприятия Stora Enso Group по всему миру.
Оборот Stora Enso Eesti в 2020 году составил 170,5 млн евро, чистая прибыль - 7,2 млн евро.
Глобальный оборот концерна Stora Enso достиг в прошлом году 10,2 млрд евро, общее количество сотрудников составляет примерно 22 000 человек.
Сегодня с момента открытия торгов на Хельсинкской фондовой бирже курс акций Stora Enso упал на 4,15% до 17,68 евро.
За год цена акций Stora Enso выросла в Хельсинки почти на 8,6%.
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