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Александра Аверьянова

19 апреля 2022 в 10:32 Поделиться:









Беженцы из Мариуполя - невидимые люди в э-государстве

Александра Аверьянова, маркетолог, волонтер. Фото: Личный архив

Уже почти 2 месяца мы смотрим на кадры войны, но всё же нам сложно представить все ее ужасы. И, будучи глубоко интегрированными в цифровой мир и э-услуги, мы с трудом представляем, с какими, вполне материальными, проблемами сталкиваются беженцы, добравшись до Эстонии. О них ДВ рассказала волонтер Александра Аверьянова, помогающая встречать украинцев на границе в Нарве и на Таллиннском автовокзале.

С первых же дней российского вторжения Эстония заявила о полной солидарности с Украиной, делая широкие жесты, запуская яркие акции и произнося громкие речи. Но одновременно незамеченными остаются судьбы сотен людей, выбравшихся из военного пекла и столкнувшихся с серьезными трудностями у нас под носом - в развитом европейском государстве. Людям, которые пытаются добраться до знакомых и близких транзитом через Эстонию, необходима реальная поддержка в самых элементарных бытовых вопросах. Им нужна информация о том, куда можно обратиться за помощью, человеческое участие, возможность оказаться на время в тепле, поесть, поспать и, переведя дух, понять, куда двигаться дальше.

Мы - группа волонтеров, работающих по собственной инициативе, хотим привлечь внимание к проблеме и найти системное решение для транзитных беженцев, скапливающихся каждый день на Таллиннском автовокзале и в Нарве. Украинские беженцы, которые эвакуируются через Россию в Европу, нуждаются в помощи и координации по прибытии в Таллинн, поток людей слишком большой для инициативной группы. Здесь необходима поддержка государства и общества.

Мы хотим найти системное решение для транзитных беженцев, скапливающихся каждый день на Таллиннском автовокзале и в Нарве.

На наши обращения государственные органы отвечают, что на транзитных беженцев нет средств, да и большой проблемы чиновники в них не видят. Может быть, помимо ограниченного бюджета и прагматичной «слепоты» к тому, что вроде бы не несет социальной угрозы (хотя кто знает, чем может обернуться такое пренебрежение), госслужащим, видимо, очень сложно войти в положение этих людей именно из-за уровня дигитализации, которая уже стала естественной для нашего э-государства.

Важно понимать контекст. Прибывающие через границу РФ люди чудом вырвались из временно неподконтрольных Украине территорий и самых пострадавших городов, например, из Мариуполя или Изюма (это только крупные города, которые на слуху, а есть еще маленькие приграничные города и села), просидев в подвале под бомбежками без еды, света, тепла и связи долгие недели. Ситуация в Мариуполе и таких городах такова, что выехать на подконтрольную Украине территорию невозможно - колонны машин подвергаются обстрелам, дороги заминированы.

Поэтому люди вынуждены выезжать на территорию России, что тоже небезопасно (нам рассказывают, как люди попадали под обстрелы, получали ранения, теряли близких, оставляя тела лежать на земле). В РФ их помещают в фильтрационные лагеря. Выясняют политические взгляды, проводят досмотр вещей и тела на наличие татуировок, изучают высказывания в соцсетях. Кого-то после процедуры дознания не отпускают, и мы ничего знаем об их судьбе.

Но даже пройдя фильтры, не все в силах двигаться дальше, потеряв дом, часто не имея документов, денег, телефонов, доступа в интернет. Кто-то стар, сломлен, ранен и обессилен, у женщин маленькие дети, но все же они с помощью волонтеров добираются до Петербурга и Ивангорода, чтобы попасть в Европу. Основная масса людей едет через Эстонию транзитом к родственникам и знакомым, малая часть вовсе не имеет плана, кто-то хочет остаться у нас в стране.

В Нарве и Таллинне волонтеры встречают дезориентированных, уставших, растерянных людей, большинство из которых никогда не выезжали из Украины, сами не организовали поездки, не имеют опыта заказа билетов онлайн, не знают английский язык. У многих нет банковских карт или они не работают - есть только наличные гривны или нет денег вообще. Из-за санкций на территории РФ не работают многие сайты, оплата транспорта и отелей через привычные сервисы невозможна.

Вдобавок по прибытии беженцы не могут поесть, поспать, сходить в туалет или помыться. Каждый день наши волонтеры помогают примерно 40 людям, но поток вынужденных мигрантов возрастает, и оставлять эту проблему на плечах волонтеров, большинство из которых работающие матери, а тем более пускать ситуацию на самотек нельзя.

Скоординированные действия предпринимателей, например, в предоставлении еды или ночлега, принятие властями города и страны нескольких простых и необходимых решений, вряд ли потребуют больших ресурсов. И одновременно они помогут нескольким тысячам человек, бегущим от ужасов войны. Мы, волонтеры, сейчас в процессе создания MTÜ и будем благодарны за любую помощь в принятии мер из списков ниже. Мы в Эстонии так хороши в э-решениях, так пусть будет и ещё одной история, где “единороги” сотворили маленькое чудо в реальности.

Список ключевых проблем беженцев:

1. Негде жить транзитным беженцам: нет денег или есть только наличные, дезориентированы, не знают об отелях, где они, как забронировать,

2. Не могут добраться (особенно ночью и с детьми) до места ночлега.

3. Нет еды, горячего питания, воды, бесплатного туалета.

4. Нужна помощь с транспортом, когда не подходит общественный транспорт.

5. Нет связи, кончились деньги на телефоне, интернет не ловит.

6. Нет денег на билеты.

7. Не знают, как купить билеты.

Сообщение от беженца (мама и 3-летний ребенок): «Нет, сама купила (билет - ред.). Не было билетов до Варшавы. Не знала, что делать. Пошла по водителям на вокзале, кто должен ехать в этом направлении. И один из них согласился помочь. Вот предложил, что есть билет только до Польши до Сувалок. Заплатила ему 130 евро. Паника взяла верх. Испугалась, что останусь тут».

Какую помощь могли бы предоставить власти и предприниматели?

1. Бесплатное жилье на 1-2 дня в Нарве, Таллинне, Пярну, либо временное оборудование помещений по типу спортивного зала для ночлега беженцев.

2. Полицейских или иммиграционную службу ночью на автовокзал.

3. Бесплатный автобус в Польшу.

4. Toll-free номер вместо 1247 или номер, который можно набрать с любого телефона.

5. Питание, хотя бы сухпаек, возможно горячие напитки и/или вода.

6. Возможность пользоваться туалетом на автовокзале бесплатно.

7. Инфостенд или листовки с дополнительной информацией о возможностях для беженцев в Эстонии, с телефонами аэропорта, пассажирских терминалов, сайтами, где еще можно купить билеты: flixbus, skyscanner и так далее.

8. Дежурный инфопункт и в дневное, и в вечернее время.

9. Трансфер от границы в пункт приема беженцев Пярну или Тарту и из Таллинна в Пярну.

10. Открытие центра приема беженцев в Нарве.