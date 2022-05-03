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    Грузовики больше недели стоят в очереди, чтобы пройти границу с Россией

    Фото: Андрес Хаабу

    Около сотни большегрузных автомобилей находились вчера на территории парковки в Силламяэской зоне ожидания перехода границы через Нарвский пограничный пункт.

    Большинство из них находились там уже больше недели, передает "Актуальная камера".
    "С ума сойти можно. Сидишь в машине, как собачка в будке", - рассказал водитель грузовика из Польши Кшиштоф.
    По словам руководителя компании, оперирующей зоной ожидания, нет проблем с теми грузовиками, которые заранее бронируют время прохождения границы. Они гарантированно вызываются на границу по графику бронирования, и если есть задержка, то в среднем на 2 часа. "Если машина стоит в живой очереди, вот тогда мы ничего не можем гарантировать", - пояснил член правления Silport Kinnisvara AS Тынис Сеэсмаа.
    По данным системы бронирования GoSwift на вчерашний день, на Нарвском пограничном пункте ожидали своей очереди 268 грузовых автомобилей, в живой очереди - 162 грузовика. Ближайшее время бронирования прохода границы было доступно в полночь 13 мая.

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