Центристская партия вернула запрещенное пожертвование в размере 843 000 евро
Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla
Центристская партия выполнила предписание Комиссии по надзору за финансированием партий (EJRK) и в четверг, 5 мая, заплатила 843 000 евро за кампании, проведенные бывшим рекламным партнером Midfield в 2009-2015 годах.
Председатель Центристской партии Юри Ратас сказал, что выплата такой большой суммы за короткое время стало серьезным испытанием для партии, но цель состояла в том, чтобы выполнить решение вовремя, пишет rus.err.ee.
"Мы приложили большие усилия, чтобы значительно сэкономить на операционных расходах партии, сократить расходы на рабочую силу и маркетинг, а также провели менее масштабную избирательную кампанию по сравнению с нашими конкурентами на муниципальных выборах прошлого года. Также членские взносы и пожертвования сторонников были очень полезны", - сказал Ратас.
Ханимяги заявил, что партия должна продолжать экономить и что выплата такой крупной суммы также может повлиять на предвыборную кампанию 2023 года. "Сегодня рано говорить о стоимости предвыборной кампании, но мы на нее потратим явно меньше, чем на предыдущих выборах в Рийгикогу. Вероятно, финансирование будет таким же, как и на муниципальных выборах".
По оценке Комиссии по надзору за финансированием партий, фирма Midfield в период с 2009 по 2015 год организовывала все избирательные кампании Центристской партии, но по большей части не выставляла за них счета.
В 2019 году комиссия признала эти сделки запрещенным пожертвованием и предписала Центристской партии вернуть фирме свыше миллиона евро. Центристская партия с претензиями комиссии не согласилась и обратилась в суд, однако не сумела добиться отмены судебного решения.
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