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    72-й день войны в Украине: в Херсоне не ввели рубль, продолжается штурм “Азовстали”

    Завод "Азовсталь" сейчас в центре внимания: в нём прячутся защитники Мариуполя и гражданские лица, его штурмуют российские войска, из него пытаются эвакуировать людей.Фото: Александр Ермоченко, Scanpix

    Идёт 72-й день войны в Украине. Главное, что случилось к полудню 6 мая.

    Штурм “Азовстали” (при поддержке авиации) продолжается, сообщает Генштаб вооружённых сил Украины. По мнению Британской разведки, россияне это делают, чтобы успеть полностью захватить Мариуполь к 9 мая. По мнению Института исследований войны, “Азовсталь” падёт за несколько дней.
    Ещё 500 человек эвакуированы из Мариуполя, “Азовстали” и окрестностей, сообщает генсек ООН Антониу Гутерриш. Планируется эвакуация и сегодня, сообщает вице-премьер Украины Ирина Верещук
    Российские войска непрерывно обстреливают Луганскую область, погибли два человека. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай ожидает в ближайшие 3-4 дня усиления наступления, передаёт его слова “Украинская правда”.
    Один человек погиб, пятеро получили ранения в результате обстрела Харьковской области, передаёт “Украинская правда”.
    15-летний волонтёр погиб и двое его спутников получили ранения, пытаясь эвакуировать животных, передаёт владелец экопарка Александр Фельдман. Предполагается, что это произошло в результате российского обстрела.
    Пятеро человек получили ранения в результате нападения российской армии на Николаевскую область, сообщает председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева.
    За всё время войны погибли 223 ребёнка, пишет Офис генпрокурора Украины.
    Непризнанная т.н. "Донецкая народная республика" контролирует 176 населённых пунктов Украины, пишет т.н. "Штаб теробороны ДНР"
    Российские войска заблокировали Херсонскую область: никто не может её покинуть, и никто не может войти, пишет первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Исключение составляет город Херсон - из него можно выехать через город Олешки, также находящийся под контролем России.
    В Херсонской области не введён в обращение рубль вопреки предыдущим заявлениям российской власти о том, что это будет сделано с 1 мая пишет “Европейская правда”.
    В Запорожье вводится долгий комендантский час: с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая. В это время на улицу можно выходить только, чтобы попасть в укрытие или совершить короткую прогулку с домашним животным, пишет и.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев.
    В Мариуполе россияне меняют украинские знаки на русскоязычные, пишет горсовет.
    Разведка США помогла Украине потопить крейсер “Москва”, пишет New York Times.
    Фото крейсера "Москва" от 2015 годаФото: CHINE NOUVELLE/SIPA, Scanpix
    Россия отрицает тот факт, что крейсер “Москва” заходил в территориальные воды Украины, следует из официального ответа военной прокуратуры флота отцу одного из погибших на корабле.
    США не видит признаков того, что белорусские войска присоединятся войне, утверждает представитель Пентагона Джон Кирби. Александр Лукашенко заявил в интервью, что Беларусь не будет “принимать участие в специальной операции”, пишет БЕЛТА.
    У вооружённых сил Украины достаточно ресурсов, чтобы деоккупировать Херсонскую область, считает Институт исследований войны.
    В Украине перестали лечить больных раком, усложнён доступ к инсулину и не хватает антибиотиков, передаёт слова президента страны Владимира Зеленского “Украинская правда”.
    Россияне заставляют жителей Чернигова отчитываться о принадлежащих им участках земли. Все незадекларированные участки земли будут отобраны, пишет Запорожская областная войсковая администрация.
    Россияне уничтожили фермерские хозяйства в Дергачевской громаде Харьковской области, поэтому посевной кампании в этом году там не будет, пишет глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.
    В Луганской области не осталось ни одной целой заправки или топливного склада, власти просят экономить топливо, пишет Центр стратегических коммуникаций и безопасности.
    Мобилизации не будет, заверил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в интервью “Комсомольской правде”. Он также заявил, что ядерный удар со стороны России возможен только как ответный.
    Рестораны McDonalds в Украине останутся закрытыми до конца войны, пишет zaxid.net.
    Нефтяная компания Shell близка в продаже заправочного бизнеса в России, утверждает журнал Forbes.
    Большая часть населения всех стран ЕС (кроме Венгрии), поддерживают вступление Украины в Евросоюз, следует из результатов опроса. Один из самых высоких уровней поддержки - в Эстонии.
    ЕС готовит санкции против Алины Кабаевой, утверждает Bloomberg.
    Украина предъявила подозрения в совершении правонарушений высшим должностным лицам России, среди которых Сергей Шойгу, Виктор Золотов, Вячеслав Володин и другие, пишет Офис генпрокурора Украины.
    Джордж Буш назвал президента Украины Владимира Зеленского “Черчиллем сегодняшнего времени”.
    Фото: Scanpix

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