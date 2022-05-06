72-й день войны в Украине: в Херсоне не ввели рубль, продолжается штурм “Азовстали”
Завод "Азовсталь" сейчас в центре внимания: в нём прячутся защитники Мариуполя и гражданские лица, его штурмуют российские войска, из него пытаются эвакуировать людей.Фото: Александр Ермоченко, Scanpix
Идёт 72-й день войны в Украине. Главное, что случилось к полудню 6 мая.
Штурм “Азовстали”
(при поддержке авиации) продолжается
, сообщает Генштаб вооружённых сил Украины
. По мнению Британской разведки
, россияне это делают, чтобы успеть полностью захватить Мариуполь к 9 мая. По мнению Института исследований войны
, “Азовсталь” падёт за несколько дней.
Ещё 500 человек эвакуированы из Мариуполя, “Азовстали”
и окрестностей, сообщает генсек ООН Антониу Гутерриш
. Планируется эвакуация и сегодня, сообщает вице-премьер Украины Ирина Верещук
Российские войска непрерывно обстреливают Луганскую область, погибли два человека
. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай ожидает в ближайшие 3-4 дня усиления наступления, передаёт его слова “Украинская правда”
.
Один человек погиб, пятеро получили ранения
в результате обстрела Харьковской области
, передаёт “Украинская правда”
.
15-летний волонтёр погиб и двое его спутников получили ранения
, пытаясь эвакуировать животных, передаёт владелец экопарка Александр Фельдман
. Предполагается, что это произошло в результате российского обстрела.
Пятеро человек получили ранения
в результате нападения российской армии на Николаевскую область
, сообщает председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева
.
За всё время войны погибли 223 ребёнка
, пишет Офис генпрокурора Украины
.
Непризнанная т.н. "Донецкая народная республика" контролирует 176 населённых пунктов
Украины, пишет т.н. "Штаб теробороны ДНР"
Российские войска заблокировали Херсонскую область: никто не может её покинуть, и никто не может войти
, пишет первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский
. Исключение составляет город Херсон - из него можно выехать через город Олешки, также находящийся под контролем России.
В Херсонской области не введён в обращение рубль
вопреки предыдущим заявлениям российской власти о том, что это будет сделано с 1 мая пишет “Европейская правда”
.
В Запорожье вводится долгий комендантский час: с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая
. В это время на улицу можно выходить только, чтобы попасть в укрытие или совершить короткую прогулку с домашним животным, пишет и.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев
.
В Мариуполе россияне меняют украинские знаки на русскоязычные
, пишет горсовет
.
Разведка США помогла Украине потопить крейсер “Москва”
, пишет New York Times
.
Фото крейсера "Москва" от 2015 годаФото: CHINE NOUVELLE/SIPA, Scanpix
Россия отрицает тот факт, что крейсер “Москва” заходил в территориальные воды Украины
, следует из официального ответа
военной прокуратуры флота отцу одного из погибших на корабле.
США не видит признаков того, что белорусские войска присоединятся войне
, утверждает представитель Пентагона Джон Кирби. Александр Лукашенко заявил в интервью, что Беларусь не будет “принимать участие в специальной операции”, пишет БЕЛТА
.
У вооружённых сил Украины достаточно ресурсов, чтобы деоккупировать Херсонскую область
, считает Институт исследований войны
.
В Украине перестали лечить больных раком,
усложнён доступ к инсулину и не хватает антибиотиков, передаёт слова президента страны Владимира Зеленского “Украинская правда”
.
Россияне заставляют жителей Чернигова
отчитываться о принадлежащих им участках земли. Все незадекларированные участки земли будут отобраны
, пишет Запорожская областная войсковая администрация
.
Россияне уничтожили фермерские хозяйства
в Дергачевской громаде Харьковской области
, поэтому посевной кампании в этом году там не будет, пишет глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко
.
В Луганской области
не осталось ни одной целой заправки
или топливного склада, власти просят экономить топливо, пишет Центр стратегических коммуникаций и безопасности
.
Мобилизации не будет
, заверил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в интервью “Комсомольской правде”
. Он также заявил, что ядерный удар со стороны России возможен только как ответный
.
Рестораны McDonalds в Украине останутся закрытыми до конца войны
, пишет zaxid.net
.
Нефтяная компания Shell близка в продаже заправочного бизнеса в России
, утверждает журнал Forbes
.
Большая часть населения всех стран ЕС (кроме Венгрии), поддерживают вступление Украины в Евросоюз
, следует из результатов опроса
. Один из самых высоких уровней поддержки - в Эстонии
.
ЕС готовит санкции против Алины Кабаевой
, утверждает Bloomberg
.
Украина предъявила подозрения в совершении правонарушений
высшим должностным лицам России, среди которых Сергей Шойгу, Виктор Золотов, Вячеслав Володин
и другие, пишет Офис генпрокурора Украины
.
Джордж Буш назвал
президента Украины Владимира Зеленского “Черчиллем
сегодняшнего времени”.
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