Под давлением синтетики: как меняется спрос на натуральные бриллианты
Бриллиантовый мир больше не идеален. Он стал хаотичным, фрагментированным, ограниченным тарифами и санкциями, а также разбавленным «лабами», считает дилер бриллиантов и ювелирных украшений Мария Шевченко.
Цветной фантазийный овальный бриллиант коричневато-зеленовато-желтого оттенка весом 50,21 карата (в центре).
Foto: Alexander NEMENOV / AFP / Scanpix
В начале своего существования алмазная индустрия функционировала как идеальный пример глобализации: добыча сырья в Африке, продажа алмазов в Лондоне, огранка в Сурате, Индии, и розничная продажа готовых изделий в Нью-Йорке, поскольку около половины мирового рынка розничной торговли ювелирных изделий с натуральными бриллиантами приходится на США. Гладкая, эффективная, международная цепочка поставок. Но мир меняется, и бриллиантовый рынок вместе с ним.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
С началом войны между США и Ираном LHV оперативно сократил риски в портфеле и нашёл подходящие точки для новых инвестиций, в том числе в Китае. Управляющий портфелем LHV и руководитель пенсионных фондов SEB в последнее время переориентировали фонды на новых фаворитов, отказавшись от прошлогодних лидеров.
Нарвитянин Денис Андреев научился ювелирному делу от своего отца и работает в этой сфере уже четверть века. Но сейчас Денис решил перейти работать на нарвские электростанции и в своём магазине бывает лишь время от времени. Вместо крошечных ювелирных изделий главная его забота теперь - огромная турбина.
