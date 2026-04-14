Эстонские турфирмы просят у государства помощи из-за кризиса на Ближнем Востоке

Начало туристического сезона омрачают страх отмен поездок и опасения, что компании окажутся в тяжелом положении.
Союз туристических фирм Эстонии (ETFL) обратился в Министерство экономики с просьбой снизить обязательства в случае отмены поездок и уменьшить налоги, поскольку влияние кризиса на Ближнем Востоке быстро распространяется на деятельность и финансовое положение эстонских туроператоров.
Из-за войны на Ближнем Востоке цена авиационного топлива резко выросла и достигла почти максимума за четыре года. Перебои с поставками в регионе вызвали дефицит топлива, а также проблемы и задержки в авиасообщении.
Ближний Восток – популярное направление среди эстонских туристов. Поскольку бронирование поездок в Объединенные Арабские Эмираты и другие страны региона приостановлено, к ближайшим праздникам придется искать новые варианты отдыха.
