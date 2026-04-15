Финансовая инспекция аннулировала лицензию краудфандинговой платформы Crowdestate

Ровно год назад краудфандинговая платформа Crowdestate сообщила, что завершает деятельность и планирует закрыть платформу в апреле этого года. Теперь руководитель компании Лойт Линнупыльд признал, что этот план все же не будет реализован.
В редакцию ДВ обратился инвестор, заподозривший, что стал жертвой одной из краудфандинговых платформ, которая зарегистрирована в Эстонии. Руководитель этой платформы признает, что проблемы есть, однако утверждает, что никто не бежал с деньгами инвесторов за границу и их планируется вернуть.
За последние годы Балтийский регион стал одним из заметных центров развития финансовых технологий в Европейском Союзе. Развитая цифровая инфраструктура, адаптивное регулирование и высокий уровень технической экспертизы создали благоприятную среду для появления компаний с международными амбициями.