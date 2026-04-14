Назад 14.04.26, 06:00 Глава завода TET Estel Виталий Дюков: живем за счет трех крупных заказчиков. Но ситуация очень сложная TET Estel (более известный как завод имени Калинина) имеет за плечами 155-летнюю историю, а его продукцию можно найти на поверхности Луны и в Большом адронном коллайдере. Но настоящее для компании не столь радужно: она терпит убытки, а оборот падал три года подряд. ДВ поговорили с членом правления TET Estel Виталием Дюковым и спросили его о том, чем живет легендарный завод сегодня.

По словам руководителя TET Estel Виталия Дюкова, легендарный завод сейчас переживает сложные времена. Но предприятие намерено развиваться, и есть представление, как улучшить ситуацию.

Ваше предприятие начинало свою работу еще в 19 веке, занимаясь железной дорогой. А сегодня, в 21 веке, вы уже являетесь производителем… Производителем чего?

Мы работаем в нескольких областях, и номенклатура нашего завода не меняется уже долгие годы – хотя спектр оборудования, которое мы производим, постепенно расширяется.

Основная специфика – производство силовой преобразовательной техники в энергетическом секторе. Практически для всех отраслей народного хозяйства.

Почему? Разве промышленность в той же Польше не развивается бурными темпами?

Развивается, но все экономят. Большую проблему представляет Китай, имеющий возможность предложить свою продукцию дешевле. Нередко они покупают европейские компании и переводят производство к себе. Мы одни из немногих, кто сохранили производство в Европе.

Но Китай – медаль, у которой две стороны. С одной стороны, ни одно европейское предприятие с ними конкурировать не может. С другой, существует такая микроэлектроника, которая не производится нигде, кроме Китая, и мы обречены ее там закупать. Но это неоспоримо дешевле, чем если бы заказывали из-за океана.

Вы произнесли словосочетание «санкционные политики». Я правильно понял, что 24 февраля 2022 года стал для вашей компании поворотным моментом?

Конечно. У нас был контракт в России (и ни под какие санкционные списки наша продукция тогда не попадала), мы его честно выполнили, и дальше, как законопослушное предприятие Эстонской Республики, начали совершать шаги уже не для расширения деятельности на восток, а наоборот для ее прекращения.

Работали мы раньше и с Украиной, и работу эту продолжаем – просто из-за сложившейся ситуации наши поставки туда практически исчезли.

А что поставляли?

Оборудование для термии, индукционный нагрев – то, с помощью чего осуществляют всевозможные ковки, плавки, закалки. И, традиционно, полупроводниковое производство: силовые приборы, тиристроры, мощные диоды. Мы до сих пор все это поставляем в Украину, но в очень маленьком количестве.

В Россию же мы когда-то поставляли инверторные преобразователи для питания тяговых двигателей пассажирских составов.

И клиентом был РЖД?

Да, но не напрямую: мы продавали партнерам, которые уже в эти рынки были вхожи.

Почему вы из России ушли? Санкции? По моральным соображениям? Россияне выдавили?

У нас закончился контракт, и мы сами уже не искали способов продолжить сотрудничество. Да и россиянам наши поставки больше не требовались. Так что процесс был взаимным.

Почему с их стороны пропал интерес?

У них же свои игроки есть. К тому же, все понимали политическую составляющую: контакты с предприятием из Эстонии там не приветствовались. Поэтому в качестве потенциальных поставщиков нас не рассматривали, да и мы уже не могли к этому стремиться.

Если вы преимущественно экспортер, то кто ваши конкуренты в мире?

Нельзя выделять только одного, потому что мы работаем в пяти-шести направлениях (продукция востребована в области индукционного нагрева, авиационной промышленности, приводов, железной дороги, транспорта), каждое из которых – целый мир.

В авиации мы уже долгое время конкурируем с американскими компаниями – например, с Axa Power (которая стала частью ITW GSE). А вот в области оборудования для термии одного конкурента нет – там есть множество небольших турецких компаний, и нет одного большого лидера. Потому что комплекс оборудования большой: это и преобразователи, и всевозможные плавильные печи, очистительные сооружения, конвейеры и т.д.

Все производство TET Estel находится в одном помещении.

Какие страны дают вам сейчас наибольший оборот?

Вопрос неоднозначный, потому что больше всего мы его поставляем в Европу (речь идет об оборудовании для термии), но практически вся эта продукция идет потом в третьи страны (Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция, Великобритания).

Почему такая сложная схема? Почему не продаете в эти страны напрямую?

Могу только догадываться: это решение наших ключевых заказчиков, имена которых я вам не назову – конфиденциальная информация, которую я не могу разглашать без их разрешения. Но это три огромные международные компании с многомиллиардными оборотами и офисами в шести-семи странах (как минимум в США, Китае, Индии, Германии и Италии). Они приняли решение осуществлять продажи именно так. А мы – их маленькие партнеры. Надеюсь, что только пока маленькие.

Вы зависимы от этих трех компаний?

У работы с такими крупными предприятиями есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, это очень обременительно: компании огромные, они диктуют условия работы, и эти условия сложные. С другой стороны, мы живем за счет этих предприятий. Но живем плохо.

Вы сами произнесли слово «плохо», не дожидаясь моего вопроса. В 2022 году оборот TET Estel упал на 44%, в 2023 – на 20%, в 2024 году – на 53%. В 2024 году вы впервые получили убыток в размере 800 тысяч евро. Почему?

Термин «плохо» мне не нравится, хотя я его сам и применил. Ситуация очень сложная, и это длится уже третий год. Мы надеемся, что в этом году наш оборот будет немножко больше, но о том, чтобы получить хоть даже номинальную прибыль, речи пока не идет.

Хорошо, что за последние три года мы сумели найти эти три большие международные компании, которые стали нашими клиентами. Мы их целенаправленно искали и хотели найти еще больше. Эти клиенты позволяют нам держаться на плаву и делать задел на будущее.

Правильно ли будет сказать, что сложные времена для вас настали после того, как «отвалился» проект с РЖД?

Нет, неправильно – мы же работаем в нескольких направлениях. Проект с РЖД был очень хорошим и давал нам колоссальную поддержку (позволяя, в первую очередь, вкладываться в развитие науки и техники). Но это был лишь один из проектов – нельзя сказать, что весь завод тогда работал на одну лишь железную дорогу.

Серьезные проблемы начались, когда спад случился вообще по всем направлениям. Помните, например, времена ковида, когда авиация оказалась не столь востребованной? Разные времена создают разные ситуации и требуют к ним адаптации.

Как планируете выходить из кризиса?

Намерены продолжать делать то, что делали. Мы приняли ряд мер, особенно в рекламной политике, и они должны принести свои плоды. Я произнесу два слова, и вы сразу все поймете: «искусственный интеллект». Мы пытаемся поставить его если не на поток, то на осмысление: чтобы он работал на компанию, рекламировал ее.

Что, конечно, не отменяет наше посещение выставок, ибо в этой отрасли все просто: если ты в этом году не появился, про тебя забыли. За последние 15 лет мы не пропустили ни одной мюнхенской выставки авиационных изделий, участвуем в авиационных выставках в Эр-Рияде, Лиссабоне, Мадриде, а нюрнбергская выставка PCIM, посвященная полупроводникам, к посещению строго обязательна.

Я могу понять использование искусственного интеллекта ради автоматизации производства: тогда можно сократить людей и расходы. Но в рекламе?! Не проще ли просто нанять топ-специалистов в этой области, и пусть они вас везде продают и продвигают?

Все это уже проходили – и со мной, и до меня. Компании, которые предоставляют такие услуги, не знают нашу отрасль. Они приходят с нуля и начинают вместе с нами учиться: мы учим их, а они – нас. В итоге процесс затягивается, и через полгода мы получаем такую же брошюру, которую могли бы сделать за 2-3 месяца собственным коллективом.

Искусственный интеллект нам нужен для другого: он поможет нам понять, где нам нужно появиться, как себя зарекомендовать, как разрекламировать, где, когда и на какую аудиторию это сделать. ИИ нужен только ради этого.

Продукция завода на Луне

Самый интересный для меня вопрос: продукция завода имени Калинина использовалась на Луне. Расскажите про это.

Было такое. Если мне не изменяет память, то это 1971 или 1972 год. Делали силовые приборы для «Лунохода-1». Говорят, он работает до сих пор.

По словам работников завода TET Estel, устройство, аналогичное представленному на фото, сейчас находится на Луне в составе «Лунохода-1».

И еще один экскурс в науку: ваша продукция еще и использовалась в Большом адронном коллайдере.

Не «использовалась», а «используется» – это светлый момент в жизни нашего предприятия. Сотрудничать с CERN мы начали еще в 90-е годы, а в 2016 году попытались развить эти отношения. Съездили, поговорили, заявили о себе. Сейчас участвуем на регулярной основе в тендерах. В 2017 году сделали еще один проект и еще один осуществляем сейчас.

А что это?

Конфиденциальная информация. Но не потому что не хочу сказать, а потому что не знаю. Мы поставляем высоковольтные выпрямители, которые они используют для своих экспериментов в коллайдере. Каких – в это они нас не посвящают.