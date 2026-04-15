Назад 15.04.26, 17:10 Коппель – о быстром восстановлении рынков: это подозрительно типично Несмотря на продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке, несколько важных фондовых индексов уже отыграли падение и теперь торгуются выше уровней, которые были до начала войны.

Складывается впечатление, что часть участников рынка вспомнила прежние модели геополитических шоков и поняла, что V-образное восстановление рынков в таких случаях подозрительно типично, отметил руководитель направления инвестиций Redgate Wealth Пеэтер Коппель.

«На это есть простой ответ, который многим не нравится. В краткосрочной перспективе рынки всегда ведут себя так, чтобы причинить боль как можно большей части участников», – пояснил руководитель направления инвестиций компании по управлению активами Redgate Wealth Пеэтер Коппель.