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    Тревожный сигнал: строители опасаются массовой заморозки проектов

    Глава AS Ehitustrust Кайдо Сомелар.Фото: Eiko Kink

    Глава AS Ehitustrust Кайдо Сомелар считает, что, заморозив 50 объектов дорожного строительства, Департамент транспорта подает неправильный пример для остальных компаний: «Роль государства состоит как раз-таки в том, чтобы в трудные времена делать больше заказов и обеспечивать людей работой».

    Сомелар обращается к экономической теории: когда в экономике бум, государство должно его охладить. Если же наступает кризис, оно должно дать предприятиям больше работы, чтобы компенсировать спад в частном секторе, пишет Äripäev.

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