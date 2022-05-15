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Элийза Матсалу

15 мая 2022 в 10:44 Поделиться:









Кризис в дорожном строительстве: «Работы становится меньше, все в долгах»

По словам члена правления Pigipada OÜ Марека Койта, ситуация в отрасли дорожного строительства неспокойная и нестабильная. Фото: Andras Kralla

Мало того, что из-за войны в Украине сектор дорожного строительства начал испытывать сложности с поставками битума, Департамент транспорта решил в этом году заморозить 50 объектов дорожного строительства. «Это сложная ситуация. Возникнут долги, сроки оплаты будут продлены», - прокомментировал член правления Pigipada OÜ Марек Койт, который считает, что в трудную минуту государство нанесло предпринимателям удар в спину.

Завод по производству битумной эмульсии Pigipada OÜ производит материал, необходимый для строительства дорог. По словам Марека Койта, ситуация в отрасли неспокойная и нестабильная. Возникла круговая задолженность, объектов строительства становится все меньше, а доступность битума постоянно снижается. Все это сопровождается резким ростом цен и сильным давлением на заработную плату, вызванным инфляцией.

Койт поясняет – значительное влияние на сектор оказало автомобильное сообщение с Россией и Беларусью, которое было приостановлено из-за опасений санкций, а также ремонт литовского битумного завода: «Следующее место, откуда можно привести битум – это Польша. Транспортные расстояния сразу стали длиннее. Это приводит к нехватке и машин, и водителей».

По словам предпринимателя, за последние месяцы битум подорожал на 30-40%, а местами и до 50%. Раннее Pigipada закупал битум в Литве и Польше. «На сегодняшний день нам еще доступен шведский битум, но в ограниченных количествах».

На компанию сильно повлияло и решение Департамента транспорта о заморозке 50 объектов дорожного строительства. «Работы станет меньше», — уверил Койт. Он добавил, что предприниматели испытывают трудности с обслуживанием уже существующих объектов. «Все находящиеся в процессе объекты в минусе. Почему предприниматели должны строить дороги для Эстонской Республики за свои деньги? Это сложная ситуация. Возникнут долги, сроки оплаты будут продлены».

Койт поясняет, что одно дело – получить сырье, другое – получить деньги: «Возникает круговая задолженность, все в долгу перед всеми».

Предприниматель обращался и в Департамент транспорта – он уверен, что нельзя оставлять дороги недостроенными и неотремонтируемыми. Если у государства есть возможность брать в долг на строительство оборонных и медицинских сооружений, то необходимо учитывать, что к этим сооружениям придется как-то подъезжать: «У вас может быть хорошая больница, но если скорая помощь туда не приедет, то какой в ней смысл?».

Инвестиции в дороги необходимо делать каждый год

Член правления Pigipada OÜ рассказывает, что во время пандемии коронавируса государство продолжало инвестировать в дорожное строительство, поскольку это оживляло экономику. По его мнению, сейчас государство также должно продолжить инвестиции – хотя бы в таком объеме, который позволил бы отрасли выжить: «Кризис усугубляется, а государство отреклось от нас. Это серьезный удар по сектору, земля ушла из-под ног».

Койт добавляет, что недостроенные дороги – это движение вспять: «Можно думать, что ничего не произойдет, если один год оставить дороги неотремонтированными. В действительности же это означает, что через год придется вложить вдвое больше денег».

Предприниматель отмечает, что в компании чувствуется и давление на заработную плату: «Стоимость хлеба только и делает, что растет. Мы можем пойти навстречу, вопрос в том, на какой период. Если работы не будет, то невозможно будет генерировать оборот и обеспечивать рабочие места. Кризис еще не закончился. Необходимо быть бдительными и очень гибкими».