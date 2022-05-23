89-й день войны в Украине: потери России как в Афганистане, Польша досрочно разрывает газовое соглашение

Топливная компания Virši купила 20% акций латвийского СПГ-терминала

Латвийская топливная компания Virši-A, акции которой котируются на Рижской фондовой бирже, сообщила о приобретении 20% акций предприятия Skulte LNG Terminal - именно оно занимается проектом строительства терминала сжиженного природного газа (СПГ) в порту Скулте в Латвии.

Латвийская топливная компания Virši-A, акции которой котируются на Рижской фондовой бирже, сообщила о приобретении 20% акций предприятия Skulte LNG Terminal - именно оно занимается проектом строительства терминала сжиженного природного газа (СПГ) в порту Скулте в Латвии.