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    89-й день войны в Украине: потери России как в Афганистане, Польша досрочно разрывает газовое соглашение

    По мнению советника президента Украины Алексея Арестовича, город Бахмут стал главной цель российского наступления.Фото: Арис Мессинис

    Идёт 89-й день войны России против Украины. Главное, что случилось к полудню 23 мая.

    Россия попыталась осуществить наступление на Бахмутском и Донецком направлении, успеха не имела. Продолжились обстрелы страны, есть погибшие и раненые. Беларусь ведёт разведку и размещает дополнительные войска на границе.
    230 украинских солдат были убиты за прошедшие сутки в результате ударов российской авиации, сообщает МИД РФ. По словам президента Украины Владимира Зеленского, на востоке Украины каждый день погибают 50-100 солдат. Потери России - 150 солдат (данные Генштаба ВСУ).
    11 человек погибли во время обстрела Донецкой, Луганской, Херсонской и Житомирской областей, сообщает «Украинская правда». Также скончался ребёнок, получивший ранения две недели назад.
    Николаев снова обстреливают запрещёнными кассетными снарядами, пишет мэр города Александр Сенкевич.
    4600 гражданских лиц погибли за всё время войны, передаёт «Украинская правда» слова генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой. Это число не включает в себя погибших на оккупированных территориях, т.к. оно неизвестно.
    Главная цель России теперь не Северодонецк, а Бахмут, считает советник президента Украины Алексей Арестович.
    Россия потеряла на войне в Украине примерно столько же солдат, сколько СССР за девять лет войны в Афганистане, утверждает британская разведка.
    "Похоже, что за первые три месяца своей "специальной военной операции" Россия понесла такие же потери, как СССР во время девятилетней войны в Афганистане. К таким потерям привела совокупность факторов, таких как слабая тактика, ограниченная поддержка с воздуха, а также подход командования, готового раз за разом повторять ошибки. Народ России в прошлом чувствительно реагировал на потери в необязательных войнах. По мере того как потери в Украине будут расти, это будет становиться очевидным всё большему числу людей, и будет расти недовольство войной и желание людей это недовольство высказать".
    Мирные переговоры заморожены по инициативе Украины, утверждает глава переговорной группы со стороны России Владимир Мединский.
    Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, дающий возможность конфисковать активы людей, поддерживающих агрессию России против Украины.
    Число людей, приезжающих в Украину, превышает число людей, уезжающих из неё, сообщает Государственная пограничная служба Украины. Этот тренд был замечен ещё 8 мая и продолжается по сей день.
    Вступление Украины в ЕС может занять 20 лет, считает французский министр по европейским делам Клеман Бон.
    Французский министр по европейским делам Клеман Бон.Фото: Людовик Марин, AFP, Scanpix
    Польша досрочно разрывает соглашение с Россией о поставках газа, утверждает министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.
    Глава форума в Давосе призвал внедрить «план Маршалла» для Украины.
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