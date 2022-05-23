89-й день войны в Украине: потери России как в Афганистане, Польша досрочно разрывает газовое соглашение
По мнению советника президента Украины Алексея Арестовича, город Бахмут стал главной цель российского наступления.Фото: Арис Мессинис
Идёт 89-й день войны России против Украины. Главное, что случилось к полудню 23 мая.
Россия попыталась осуществить наступление на Бахмутском и Донецком направлении, успеха не имела. Продолжились обстрелы страны, есть погибшие и раненые. Беларусь ведёт разведку и размещает дополнительные войска на границе.
230 украинских солдат были убиты за прошедшие сутки
в результате ударов российской авиации, сообщает
МИД РФ. По словам президента Украины Владимира Зеленского, на востоке Украины каждый день погибают 50-100 солдат
. Потери России - 150 солдат
(данные Генштаба ВСУ).
11 человек погибли во время обстрела Донецкой, Луганской, Херсонской и Житомирской областей
, сообщает
«Украинская правда». Также скончался ребёнок, получивший ранения две недели назад.
Николаев снова обстреливают запрещёнными кассетными снарядами
, пишет
мэр города Александр Сенкевич.
4600 гражданских лиц погибли за всё время войны
, передаёт
«Украинская правда» слова генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой. Это число не включает в себя погибших на оккупированных территориях, т.к. оно неизвестно.
Главная цель России теперь не Северодонецк, а Бахмут
, считает
советник президента Украины Алексей Арестович.
Россия потеряла на войне в Украине примерно столько же солдат, сколько СССР за девять лет войны в Афганистане
, утверждает
британская разведка.
"Похоже, что за первые три месяца своей "специальной военной операции" Россия понесла такие же потери, как СССР во время девятилетней войны в Афганистане. К таким потерям привела совокупность факторов, таких как слабая тактика, ограниченная поддержка с воздуха, а также подход командования, готового раз за разом повторять ошибки. Народ России в прошлом чувствительно реагировал на потери в необязательных войнах. По мере того как потери в Украине будут расти, это будет становиться очевидным всё большему числу людей, и будет расти недовольство войной и желание людей это недовольство высказать".
Мирные переговоры заморожены по инициативе Украины
, утверждает
глава переговорной группы со стороны России Владимир Мединский
.
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ
, дающий возможность конфисковать активы людей, поддерживающих агрессию России против Украины
.
Число людей, приезжающих в Украину, превышает число людей, уезжающих из неё
, сообщает
Государственная пограничная служба Украины. Этот тренд был замечен ещё 8 мая и продолжается по сей день.
Вступление Украины в ЕС может занять 20 лет
, считает
французский министр по европейским делам Клеман Бон.
Французский министр по европейским делам Клеман Бон.Фото: Людовик Марин, AFP, Scanpix
Польша досрочно разрывает соглашение с Россией о поставках газа
, утверждает
министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.
Глава форума в Давосе призвал внедрить «план Маршалла» для Украины.