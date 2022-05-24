90-й день войны в Украине: Зеленский готов встретиться с Путиным, в Донецкой области отключен газ
Город Бахмут Донецкой области после российского ракетного обстрела.Фото: CARLOS BARRIA, Reuters/Scanpix
Идет 90-й день войны России против Украины. Главное, что случилось к полудню 24 мая:
Генеральный штаб Украины сообщает
, что за прошедшие сутки потери российской армии составили 150 военнослужащих и более 50 единиц техники
, в том числе 9 танков и один самолет. Сводка российского министерства обороны говорит о потерях
украинской стороны: 210 бойцов и 31 единица техники.
Российские войска активнее всего действуют в окрестностях Лисичанска и Северодонецка
, а также ведут мощные обстрелы в Донецком, Слобожанском и Южнобужском операционных районах, сообщает в утренней сводке
представитель Генштаба Украины Александр Мотузяник.
Разведка Великобритании также фиксирует “локальный успех” российской армии на Донецком направлении
. Армия вторжения близка к тому, чтоб взять в клещи Лисичанск, Рубежное и Северодонецк.
За прошедшие сутки в Россию с территории Украины были вывезены 13 428 человек, в том числе 930 детей
, говорится в заявлении
Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию. Ранее руководство Украины неоднократно сообщало о принудительной депортации граждан на подконтрольные России территории.
Российские войска захватили поселок Мироновский в Бахмутском районе Донецкой области
и готовятся к штурму соседнего Светлодара, заявил
руководитель Светлодарской военной администрации Сергей Гошко.
Большая часть Донецкой области на неопределенный срок осталась без газоснабжения
, подача топлива прекращена в 14:00 23 мая из-за разгерметизации магистрального газопровода в результате военных действий, сообщили
в АО “Донецкоблгаз”.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил
, что под развалинами жилого дома на проспекте Мира в Мариуполе были обнаружены около 200 тел погибших
мирных жителей.
По количеству техники, участвующей в битве за Донбасс, Россия на сегодня превосходит Украину в 20 раз
, констатировал
президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга.
Президент Зеленский также заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что Путин - единственный российский чиновник, с которым он согласится встретиться, и только по одной причине: чтобы закончить войну.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украине не хватает вооружени
й. Кулеба призвал
западных партнеров ускорить поставки оружия и снаряжения, прежде всего, патронов, систем залпового огня, дальнобойной артиллерии и БТР.
За три месяца российского вторжения Эстония передала Украине треть своего военного бюджета
. В пересчете на душу населения республика помогает Киеву больше всех стран мира, такую статистику привел
советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Россия постарается укрепить позиции своих вооруженных сил на границе с Финляндией в в случае вступления страны в НАТО, но успеха в ближайшие годы не добьется
из-за потерь в Украине и нехватки ресурсов - такое мнение высказал
глава разведывательного центра Оборонительных сил Финляндии полковник Эсапекки Вехкаоя.
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