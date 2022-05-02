Эпицентр

Мирослава Космина

3 мая 2022 в 3:00 Поделиться:









Документы, жилье, работа: как украинские беженки и их семьи обживаются в Таллинне

Ольга Сабанска, прибывшая в Эстонию из Киева, в одном из таллиннских кафе. Фото: Andras Kralla

На сегодня Эстония приняла уже почти 35 000 украинских беженцев. Это больше, чем Франция, Великобритания или Финляндия, примерно столько же приняла Швеция. Большинство вынужденных переселенцев – женщины и дети. С теми, кто бежал от ужасов вторжения, а теперь пытается устроиться на работу и снять жилье на новом месте, побеседовала для ДВ Мирослава Кононенко.

Только небольшая часть беженцев прибыла именно в Эстонию случайно. Украина с Эстонией не имеют общих границ, их разделяют тысячи километров и три других европейских государства: Польша, Латвия и Литва. Единственный общий сосед - Россия, ехать через которую украинцы решаются только в самых отчаянных обстоятельствах. Большинство вынужденных переселенцев совершает "марш-бросок" через половину ЕС, уже имея конкретную цель. Они бегут от войны к кому-то: у одних в Эстонии работают мужья, у других тут живут взрослые дети, родственники, друзья или знакомые.

“Из всего полностью забитого эвакуационного автобуса, который выезжал из Варшавы в Таллинн, только восемь человек предупредили, что их в Эстонии встречать некому. И даже у них в стране были хотя бы знакомые”, - рассказывает одна из беженок. Сама она сначала попала в Пярну на регистрацию, временное жилье ей смогли выделить в Хаапсалу. В столице женщина оказалась, когда ее живущая в Эстонии крестница смогла найти квартиру через волонтеров.

Дома занималась творчеством, в Таллинне - стала уборщицей

Катерина Борейш из городка Першотравенск в Днепропетровской области прибыла в Таллинн 23 марта. Из Украины она уехала вместе с 12-летним сыном и комнатной собачкой. Муж остался дома ухаживать за пожилой матерью. В Таллинне у Катерины уже два года живет и работает старшая дочь.

“Мы еще были в Украине, как она кинулась искать нам с сыном квартиру в аренду, - рассказывает Борейш. - И это была еще та проблема! Множество звонков и везде отказы: с животными не сдаем, с детьми тоже... Или да, сдаем, но не меньше чем на год с обязательной суммой маклеру и депозитом – суммарно около 1000 евро. А снимать на год мало кто из беженцев согласится. Война же может раньше кончиться”.

Катерина нашла работу в клининге на предприятии Smarten Logistics. Фото: Andras Kralla

В итоге, Катерина прибыла в Таллинн раньше, чем жилплощадь удалось найти. Несколько недель всей семье пришлось ютиться в однокомнатной квартирке, которую снимают дочь с мужем. От мысли воспользоваться программой поддержки военных беженцев Борейш отказалась, потому что не хотела снова разлучаться с родными: к концу марта эстонская столица уже не принимала вынужденных переселенцев, ближайшие варианты бесплатного жилья предлагали в Нарве и Хаапсалу.

Я знакома с девочками, которые приехали раньше меня, но до сих пор не могут уладить все формальности. Катерина Борейш прибыла в Эстонию из Украины в конце марта

“В итоге мы нашли “однушку” за 350 евро плюс коммуналка, – говорит Катерина. – Мне повезло, что я очень быстро смогла оформить все документы: получила исикукод, разрешение на проживание, открыла счет в банке. Я знакома с девочками, которые приехали раньше меня, но до сих пор не могут уладить все формальности”.

Жизнь на новом месте и оплата аренды требуют денег, поэтому Катерине пришлось срочно искать работу. Она признается, что дома в Украине нужды в этом не было, муж хорошо зарабатывал, хватало на жизнь и отдых в теплых странах. Сама она посвящала время любимому хобби - рукоделию. В Эстонии женщине пришлось откликнуться на ту вакансию, которую удалось найти – устроиться уборщицей на складе. Теперь она думает, куда пристроить 12-летнего сына, чтоб не оставлять мальчика одного на целый день.

Подкинули идею оформиться предпринимателем

Марина Нерух выехала из города Белая Церковь под Киевом вместе с 16-летней дочерью на следующий день после первых ракетных обстрелов окрестностей столицы. Простояв 12 часов в набитой электричке, семья добралась до Западной Украины, но и там остаться побоялась. В Таллинне у Марины была знакомая, которая написала, что ее работодатель готов бесплатно селить украинцев и дать им работу в супермаркете. Предложение показалось заманчивым, и мать с дочерью отправились в Эстонию.

Марина Нерух с дочерью в однокомнатной квартире на улице Юмера. Марина собирается работать в Таллинне парикмахером. Фото: Andras Kralla

“Большая часть сбережений, что я имела при себе, ушла на обустройство быта в хостеле, в котором нас поселили, – рассказывает Марина. – Пришлось покупать посуду, тарелки-ложки-сковородки, продукты – питались тоже за свой счет. Месяц ушел на оформление всех документов. Я многого не знала, постоянно спрашивала, надоедала, наверное, этим бедным эстонским волонтерам. Хотелось, конечно, зайти в один кабинет и все там решить – но такой возможности не было. А когда я пришла, наконец, с документами устраиваться в маркет на работу, мне предложили 600 евро в месяц. Из хостела при этом тоже попросили съехать. Но на такую сумму прожить двоим просто нереально!”

Когда я пришла, наконец, с документами устраиваться в маркет на работу, мне предложили 600 евро в месяц. Марина Нерух

По словам Марины Нерух, в Украине она подрабатывала парикмахером, принимала клиентов на дому. Тем же она хочет снова заняться на новом месте. “Я мужской мастер. И мне подкинули идею, что можно оформить статус предпринимателя, арендовать рабочее место-кресло и так зарабатывать. А дочка уже плачет и хочет возвращаться домой. Нет компании, чужая страна. Она ходит учиться в местное ПТУ, но это громко сказано – "учиться". Говорят, будут организовывать в Таллинне школу для наших детей с украинскими учителями – хорошо было бы ей туда попасть.”

Я не гордая: подрабатываю в клининге, хочу в логистику

Ольга Сабанска приехала в Эстонию из Киева 7 марта. Она лучше подкована в местной бюрократии, чем другие героини. В Киеве женщина была членом правления эстонского землячества, в Таллинне у нее живут родственники. Когда началась война, вопрос "куда бежать?" перед ней не стоял. Правда, добраться до Эстонии вместе с родителями было нелегко, путь занял неделю. Сначала семья эвакуировалась на запад Украины, оттуда выехала в Румынию, затем в Польшу и только после этого сумела добраться до Эстонии.

Девочки смеются, что война может быстрее закончится, чем работа найдется. Ольга Сабанска приехала в Эстонию из Киева в начале марта

“Эстонцы большие молодцы! Нужно отдать должное их выдержке: организовали эвакуационные автобусы, бесплатный проезд и поселение с питанием. Не знаю ни одного случая, чтобы людей оставили без крыши над головой и еды. Но я понимаю, что в процессе обслуживания такого количества беженцев, естественно, возникают проблемы, - рассказывает Ольга. - Мы на месяц были обеспечены всем необходимым, у нас было время общаться с другими женщинами с Украины, мы делились новостями и опытом. Вместе нам было легче пройти все этапы регистрации и получения статуса военного беженца, чем тем, кто жил у знакомых или снимал жилье. Хотя сейчас я слышала, что вновь прибывшим быстрее все оформляют – не за месяц, а за неделю. Значит, Эстония все "разрулила"”.

Ольга уже ходила на собеседование в логистическую компанию. Она надеется, что вскоре снова вернется к прежней специальности. Фото: Andras Kralla

При этом Сабанска подтверждает, что у беженок до сих пор возникают вопросы с оформлением социальной помощи, записью к врачам, медстраховкой и постановкой на учет на бирже труда. “Я в Киеве работала в сфере экономики и логистики, а тут по приезду почти сразу устроилась в клининговую компанию – мы не гордые, деньги же нужно зарабатывать. Это подработка, все же работать я планирую по специальности. И вот: сначала нужно зарегистрироваться на бирже труда, дождаться когда выделят личного куратора, который должен помочь составить резюме. Записаться к нему и опять ждать приема. Девочки смеются, что война может быстрее закончится, чем работа найдется”, - делится опытом Ольга.

В итоге многие ухитряются быстрее отыскать вакансии самостоятельно. Сама Сабанска уже ходила на собеседование в логистическую компанию. Теперь она надеется, что вскоре снова вернется к прежней специальности.