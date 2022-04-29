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Ярослав Тавгень

29 апреля 2022 в 3:00 Поделиться:









Русский корабль, проходи мимо: логистический сектор под ударом из-за санкций против российских судов

Одни из пострадавших – транспортные компании, занимающиеся сопровождением грузов. Фото: Liis Treimann

16 апреля вступил в силу пятый пакет санкций ЕС против России, в который входит запрет судам под российским флагом (или сменившим его после 24 февраля) входить в порты стран ЕС. Исключения: суда, перевозящие газ, нефтепродукты, продукты питания, медикаменты или гуманитарные грузы. Для эстонского логистического сектора запрет означает потерю миллионов евро, считает член правления Ассоциации логистики и экспедирования Эстонии Херкки Китсинг.

Доля российских судов, посещавших эстонские порты в 2021 году, составила 3% от всех судов. В прошлом году было сделано 10 305 заходов в эстонские порты, 308 из них - судами под российским флагом, сообщил Департамент статистики.