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    Украина остановила транзит российского газа через Луганскую область

    Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) объявил о прекращении транзита российского газа через станции Луганской области, сославшись на форс-мажорные обстоятельства, сообщает Meduza.io.

    Газокомпрессорная станция в Украине (иллюстративное фото).Фото: GLEB GARANICH, Reuters/Scanpix
    Транзит газа через станции, находящиеся на оккупированной российскими войсками территории, по словам представителей компании, прекращен с утра 11 мая, пишет Meduza.io.
    Согласно заявлению украинского оператора, в настоящее время он не может контролировать собственные газоизмерительные и компрессорные станции в Луганской области.
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    Через Луганскую область транспортируется примерно треть от общего объема экспорта российского газа в Европу - до 32,6 миллиона кубометров в сутки.
    Для выполнения обязательств по транзиту ОГТСУ предлагает транспортировать газ через газоизмерительную станцию "Суджа", которая расположена на контролируемой Украиной территории.
    Представители "Газпрома", в свою очередь, заявили, что не получали никаких подтверждений о возникновении форс-мажорных обстоятельств.
    По их словам, вариант транспортировки газа через станцию "Суджа" технологически невозможен.
    После заявления украинского оператора цена июньского газового фьючерса на хабе TTF выросла накануне на 10% примерно до 1060 долларов за тысячу кубометров.

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