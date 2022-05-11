Украина остановила транзит российского газа через Луганскую область
Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) объявил о прекращении транзита российского газа через станции Луганской области, сославшись на форс-мажорные обстоятельства, сообщает Meduza.io.
Газокомпрессорная станция в Украине (иллюстративное фото).Фото: GLEB GARANICH, Reuters/Scanpix
Транзит газа через станции, находящиеся на оккупированной российскими войсками территории, по словам представителей компании, прекращен с утра 11 мая, пишет Meduza.io
.
Согласно заявлению украинского оператора
, в настоящее время он не может контролировать собственные газоизмерительные и компрессорные станции в Луганской области.
Через Луганскую область транспортируется примерно треть от общего объема экспорта российского газа в Европу - до 32,6 миллиона кубометров в сутки.
Для выполнения обязательств по транзиту ОГТСУ предлагает транспортировать газ через газоизмерительную станцию "Суджа", которая расположена на контролируемой Украиной территории.
Представители "Газпрома", в свою очередь, заявили, что не получали никаких подтверждений о возникновении форс-мажорных обстоятельств.
По их словам, вариант транспортировки газа через станцию "Суджа" технологически невозможен.
После заявления украинского оператора цена июньского газового фьючерса на хабе TTF выросла накануне на 10% примерно до 1060 долларов за тысячу кубометров.
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