Bloomberg: в России впервые с 1918 года произошел дефолт по внешнему долгу

В ночь на 27 июня в России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте, сообщает Bloomberg.

В ночь на 27 июня в России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте, сообщает Bloomberg.