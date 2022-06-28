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    Число погибших при ракетном ударе по торговому центру в Украине выросло до 18

    В результате российского ракетного удара по торгово-развлекательному центру «Амстор» в Кременчуге погибли 18 и пострадали по меньшей мере 59 человек, сообщает «Украинская правда».

    Информация о погибших и пострадавших постоянно обновляется.Фото: Efrem Lukatsky, AP Photo
    25 человек госпитализированы. Еще по меньшей мере 36 посетителей торгового центра считаются пропавшими без вести, передает «Украинская правда».
    Спасательные работы продолжаются. Информация о погибших и пострадавших постоянно обновляется.
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    Накануне российские военные нанесли ракетный удар по торгово-развлекательному центру «Амстор» в украинском городе Кременчуг Полтавской области.
    По сведениям украинского министерства обороны, удар по Кременчугу был нанесен двумя ракетами Х-22, которые были запущены с российских бомбардировщиков Ту-22 М3.
    Одна из ракет попала в торговый центр, а другая - в городской стадион.Первоначально сообщалось о 13 погибших.
    Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, в момент атаки в торговом центре «Амстор» находилось около 1000 человек.
    По информации местных спасательных служб, площадь возгорания составила более 10 тысяч квадратных метров.
    В тушении пожара приняли участие 115 спасателей на 20 пожарных машинах. К месту возгорания также прибыл пожарный поезд.

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