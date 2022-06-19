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19 июня 2022 в 13:01 Поделиться:









Столтенберг: война РФ с Украиной может растянуться на годы

«И если Путин сделает из этой войны вывод, что он может просто продолжать, как после войны в Грузии в 2008 году и аннексии Крыма в 2014 году, то мы заплатим гораздо более высокую цену», – считает генеральный секретарь Нато Йенс Столтенберг. Фото: Shutterstock

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, ослаблять поддержку Киева нельзя – несмотря на то, что «война может длиться годами», передает DW.

«Мы должны быть готовы к тому, что она (война. - Ред.) может длиться годами. Мы не должны ослаблять поддержку Украины, даже если затраты высоки – не только на военную помощь, но и из-за растущих цен на энергоносители и продовольствие», – отметил глава НАТО, добавив, что «это не идет ни в какое сравнение с той ценой, которую приходится платить украинцам, каждый день отдающим множество жизней».

«И если Путин сделает из этой войны вывод, что он может просто продолжать, как после войны в Грузии в 2008 году и аннексии Крыма в 2014 году, то мы заплатим гораздо более высокую цену», – указал он.

Столтенберг выразил уверенность, что в случае получения Киевом более современного оружия возрастает вероятность того, что «Украина сможет снова вытеснить путинские войска из Донбасса».

Генсек альянса подтвердил, что НАТО продолжит поддерживать Украину в ее самообороне, однако не станет стороной конфликта: «Мы помогаем Киеву, но не будем посылать своих солдат в Украину. Мы укрепили свою оборону, доведя число военных под командованием НАТО до 40 000. Мы обеспечиваем безопасность территории альянса на суше, на море и в воздухе. Это – четкий сигнал Москве, чтобы у нее не было недопонимания относительно нашей готовности к обороне».

На вопрос журналиста издания о том, следует ли опасаться возможного ядерного удара со стороны России, Йенс Столтенберг отметил: «Мы не видим повышения уровня готовности российских ядерных сил. Тем не менее бряцание ядерным арсеналом со стороны России опасно и безответственно. Путин должен знать: ядерную войну невозможно выиграть, и она никогда не должна быть развязана».