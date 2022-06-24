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    Каллас о статусе кандидатов в ЕС для Украины и Молдовы: это самый большой прогресс со времен распада СССР

    Накануне на саммите Евросоюза в Брюсселе Украине и Молдове был предоставлен статус официальных стран-кандидатов в ЕС. «Открытие дверей в Европейский cоюз для новых членов является наиболее значительным шагом вперед в региональной геополитике со времен распада Советского Союза», — заявила по этому поводу премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас.Фото: Reuters/Scanpix
    Евросоюз, Украина и Молдова сделали свой выбор в пользу демократии, свободы и достойного образа жизни, отметила Каллас в распространенном правительством пресс-релизе.
    По ее словам, получение Украиной и Молдовой статуса стран-кандидатов означает не только окончательный поворот этих наций в сторону западных ценностей, но также свидетельствует об упадке господствующего в России и Кремле менталитета и утрате ими контроля над многими странами и народами.
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    «Открытие дверей в Европейский cоюз для новых членов является наиболее значительным шагом вперед в региональной геополитике со времен распада Советского Союза», — подчеркнула Каллас.
    Очередной шаг в направлении ЕС сделала и Грузия — страна получила четкую перспективу членства в Евросоюзе.
    "Я благодарю всех дипломатов, которые в последние месяцы приложили немало усилий для подготовки этого решения, провели большую работу и верили в Украину, Молдову и Грузию", - заявила премьер-министр.
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    Эстония всегда являлась одним из главных сторонников Украины, поэтому для нас особенно важно, что Украина получила наконец статус страны-кандидата, добавила Каллас.
    Украина подала заявку на вступление в ЕС сразу после начала российского вторжения, 28 февраля нынешнего года.
    Еврокомиссия предоставила Украине так называемую «дорожную карту» — план реализации реформ из семи пунктов — и даст первую оценку его выполнению уже в конце 2022 года.
    Речь, в частности, идет о реформе Конституционного суда и продолжении судебной реформы, о борьбе с коррупцией и отмыванием денег, а также об изменениях в законодательстве, касающихся образования, авторского права и борьбы с пиратством.

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