Новости

dv.ee

24 июня 2022 в 7:59 Поделиться:









Каллас о статусе кандидатов в ЕС для Украины и Молдовы: это самый большой прогресс со времен распада СССР

Накануне на саммите Евросоюза в Брюсселе Украине и Молдове был предоставлен статус официальных стран-кандидатов в ЕС. «Открытие дверей в Европейский cоюз для новых членов является наиболее значительным шагом вперед в региональной геополитике со времен распада Советского Союза», — заявила по этому поводу премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: Reuters/Scanpix

Евросоюз, Украина и Молдова сделали свой выбор в пользу демократии, свободы и достойного образа жизни, отметила Каллас в распространенном правительством пресс-релизе

По ее словам, получение Украиной и Молдовой статуса стран-кандидатов означает не только окончательный поворот этих наций в сторону западных ценностей, но также свидетельствует об упадке господствующего в России и Кремле менталитета и утрате ими контроля над многими странами и народами.

Читайте также Еврокомиссия рекомендует признать Украину и Молдову кандидатами в члены ЕС

«Открытие дверей в Европейский cоюз для новых членов является наиболее значительным шагом вперед в региональной геополитике со времен распада Советского Союза», — подчеркнула Каллас.

Очередной шаг в направлении ЕС сделала и Грузия — страна получила четкую перспективу членства в Евросоюзе.

"Я благодарю всех дипломатов, которые в последние месяцы приложили немало усилий для подготовки этого решения, провели большую работу и верили в Украину, Молдову и Грузию", - заявила премьер-министр.

Читайте также Столтенберг: война РФ с Украиной может растянуться на годы

Эстония всегда являлась одним из главных сторонников Украины, поэтому для нас особенно важно, что Украина получила наконец статус страны-кандидата, добавила Каллас.

Украина подала заявку на вступление в ЕС сразу после начала российского вторжения, 28 февраля нынешнего года.

Еврокомиссия предоставила Украине так называемую «дорожную карту» — план реализации реформ из семи пунктов — и даст первую оценку его выполнению уже в конце 2022 года.

Речь, в частности, идет о реформе Конституционного суда и продолжении судебной реформы, о борьбе с коррупцией и отмыванием денег, а также об изменениях в законодательстве, касающихся образования, авторского права и борьбы с пиратством.