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    Прокуратура ходатайствует о лишении Михаила Корба депутатской неприкосновенности

    Михаил Корб. Фото: Andras Kralla

    Прокуратура подала ходатайство в бюро канцлера юстиции о лишении депутатской неприкосновенности Михаила Корба (Центристская партия) в связи с уголовным делом Porto Franco, пишет Delfi.

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    По словам пресс-секретаря бюро канцлера юстиции Яанара Филиппива, у канцлера юстиции есть месяц на принятие решения, однако он может вынести его и раньше.
    В октябре прокуратура закрыла предварительное расследование дела Porto Franco и в прошлую пятницу передала материалы уголовного дела адвокатам подозреваемых. У них есть 30 дней на изучение собранных доказательств и подачу соответствующих ходатайств. По словам пресс-секретаря госпрокуратуры Кайри Кюнгас, после этого станет ясно, необходимы ли какие-либо дополнительные действия в связи с уголовным делом.
    «Кроме того, нельзя забывать, что один из подозреваемых по этому уголовному делу является членом Рийгикогу», - отметила Кюнгас. Это означает, что для предъявления обвинения Корба его необходимо в начале лишить депутатской неприкосновенности. Предложение о лишении депутата неприкосновенности должен вынести канцлер юстиции, после чего проходит голосование в Рийгикогу. Только после этого прокуратура может направить обвинение в суд.
    «Поэтому говорить о предъявлении обвинения пока рано. На данный момент мы не раскрываем детали уголовного дела и не можем прогнозировать, когда или в каком порядке мы направим материалы уголовного дела в суд», - добавила Кюнгас.
    Судебное разбирательство ведет главный прокурор Таави Перн.

    Центристскую партию подозревают в том, что через Михаила Корба бизнесмен Хиллар Тедер договорился, что пожертвует центристам накануне местных выборов до миллиона евро. В качестве ответной услуги Корб как представитель партии должен был помочь Porto Franco получить право на выезд с участка Porto Franco по подходящей для Тедера цене. В связи с этим подозрением Тедер пожертвовал партии в 2020-м году 120 000 евро.

    Согласно второму подозрению, Хиллар Тедер договорился о взятке с советником министра финансов Мартина Хельме Керсти Крахт, чтобы она помогла Porto Franco получить льготный государственный кредит. Крахт и Тедера задержали раньше, чем взятка была передана, однако предъявлению подозрений это не мешает.

    В случае Крахт и Тедера речь идет о преступлении 1-й степени тяжести, которое предполагает до 10 лет лишения свободы.

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