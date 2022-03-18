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18 марта 2022 в 13:09 Поделиться:









Прокуратура ходатайствует о лишении Михаила Корба депутатской неприкосновенности

Михаил Корб. Фото: Andras Kralla

Прокуратура подала ходатайство в бюро канцлера юстиции о лишении депутатской неприкосновенности Михаила Корба (Центристская партия) в связи с уголовным делом Porto Franco, пишет Delfi.

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По словам пресс-секретаря бюро канцлера юстиции Яанара Филиппива, у канцлера юстиции есть месяц на принятие решения, однако он может вынести его и раньше.

В октябре прокуратура закрыла предварительное расследование дела Porto Franco и в прошлую пятницу передала материалы уголовного дела адвокатам подозреваемых. У них есть 30 дней на изучение собранных доказательств и подачу соответствующих ходатайств. По словам пресс-секретаря госпрокуратуры Кайри Кюнгас, после этого станет ясно, необходимы ли какие-либо дополнительные действия в связи с уголовным делом.

«Кроме того, нельзя забывать, что один из подозреваемых по этому уголовному делу является членом Рийгикогу», - отметила Кюнгас. Это означает, что для предъявления обвинения Корба его необходимо в начале лишить депутатской неприкосновенности. Предложение о лишении депутата неприкосновенности должен вынести канцлер юстиции, после чего проходит голосование в Рийгикогу. Только после этого прокуратура может направить обвинение в суд.

«Поэтому говорить о предъявлении обвинения пока рано. На данный момент мы не раскрываем детали уголовного дела и не можем прогнозировать, когда или в каком порядке мы направим материалы уголовного дела в суд», - добавила Кюнгас.

Судебное разбирательство ведет главный прокурор Таави Перн.