Криптопредприниматель, купивший приз «Евровидения-2022»: нынешняя финансовая система тормозит глобальный виток эволюции

Владимир Носов, основатель крупнейшей европейской криптобиржи WhiteBIT, за 900 000 евро приобрел награду музыкального коллектива KALUSH Orchestra, победившего на «Евровидении-2022». Носов является э-резидентом Эстонии, но верит, что нашей стране теперь придется побороться за криптокомпании. В беседе с ДВ он рассказал о роли криптовалюты в войне и том, почему нынешняя финансовая система тормозит развитие человечества.
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