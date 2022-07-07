Интервью

Елена Граждан

8 июля 2022 в 6:38 Поделиться:









Криптопредприниматель, купивший приз «Евровидения-2022»: нынешняя финансовая система тормозит глобальный виток эволюции

Владимир Носов, основатель крупнейшей европейской криптобиржи WhiteBIT Фото: Пресс-служба WhiteBIT

Владимир Носов, основатель крупнейшей европейской криптобиржи WhiteBIT, за 900 000 евро приобрел награду музыкального коллектива KALUSH Orchestra, победившего на «Евровидении-2022». Носов является э-резидентом Эстонии, но верит, что нашей стране теперь придется побороться за криптокомпании. В беседе с ДВ он рассказал о роли криптовалюты в войне и том, почему нынешняя финансовая система тормозит развитие человечества.

Как вы и ваш бизнес встретили войну в Украине?

Это было неожиданно. Основываясь на информации, которая поступала из разных источников (медиа в том числе), мы понимали, что какой-то риск полномасштабного вторжения есть. И только недели за три до 24 февраля мы начали перемещать наших разработчиков в офисы за границей.