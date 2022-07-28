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    Эксперт: осень принесет облегчение на рынок недвижимости, рост цен остановился

    «Количество предложений уже начало расти, спрос сокращаться, повседневные затраты населения растут. А если смотреть с точки зрения сектора, то во всех отношениях логично, что продолжавшийся в течение 13 лет рост цен на этот раз остановился», – считает партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман.Фото: Andres Haabu

    Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман уверен, что в осенние месяцы будет дан старт проектам застройки, ранее отложенным в связи с возникшей в определенный момент хронической нехваткой строительных материалов. Сооман добавляет, что количество предложений начало расти, а спрос сокращается, поэтому рост цен остановился.

    «Основываясь на предварительных переговорах, уже сегодня можно с уверенностью сказать, что не позднее сентября-октября на рынке будет запущен целый ряд проектов новой застройки, которые находились в режиме ожидания на протяжении полугода или даже больше. Цены на строительные материалы продолжают оставаться высокими, и рабочих рук также не хватает, однако теперь строительные фирмы в состоянии, по крайней мере, назвать стоимость и сроки окончания строительства, что в первые месяцы военных действий попросту не представлялось возможным», – сказал Сооман.
    По его словам, на так называемой стартовой линии находятся очень разные проекты, начиная с многоквартирных домов в столице и заканчивая рядными домами на окраинах Харьюмаа. В других регионах деятельность по застройке по-прежнему достаточно эпизодична, и на рынке предлагаются очень небольшие проекты, причем, часто это бывают проекты реновации.
    «Учитывая сложившийся на рынке новой застройки дефицит, мы можем назвать такое развитие событий облегчением. В Таллинне на сегодняшний день на продажу выставлено примерно 1 200 новых квартир, хотя еще пару лет назад этот показатель был в два раза выше. И если в нынешнем году на рынке дополнительно появится хотя бы 1 000 единиц, а ежемесячные темпы продаж достигнут даже скромного показателя в районе 200 единиц, то единственное, что может произойти, так это то, что остаток более не будет сокращаться», – пояснил Сооман.
    Чувство уверенности потребителей упало на самое дно
    Недавно составленный Институтом конъюнктуры индикатор чувства уверенности потребителей продемонстрировал, что в июле он оказался всего на один пункт выше, чем в конце 2008 года, когда Землю охватила экономическая «ядерная война». В то время индикатор показывал -37, а в июле нынешнего года соответствующий показатель достиг -36.
    По словам Соомана, из исходного файла индикатора в качестве важнейшего обстоятельства можно определить то, что люди оценивают свое будущее экономическое положение и сбережения в значительной степени более негативно, чем это было весной: «Рост цен нанес серьезный удар по всем, хотя на статистике недвижимости это пока не отражается».
    Индекс Pindi, отражающий среднюю стоимость сделок с квартирной собственностью в 17-ти крупнейших городах Эстонии, в июне понизился на 0,1%, и остановился на ценовом уровне в 2 243 евро/м².
    По корригированным сведениям индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга средней стоимости квадратного метра квартир, в мае составлял 2 246 евро/м². Если в мае в индексированных городах было совершено 1 908 сделок с квартирной собственностью, то в июне количество сделок достигло 1 624. Для сравнения – в июне 2021 года в индексированных городах было совершено 1 325 сделок с квартирной собственностью.
    При сравнении с самым низким за последние годы показателем, отмеченным в июле 2009 года (624,2 евро/м²), индекс Pindi расположен выше на 259 процентов.
    При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась взвешенная средняя стоимость квадратного метра совершенных во всех уездных центрах и дополнительно также в городах Кохтла-Ярве и Нарве сделок купли-продажи с квартирной собственностью. В данном случае мы имеем дело с показателями, охватывающими жилье более 800 000 жителей республики на протяжении более чем восемнадцатилетней истории.
    Рост цен остановился
    Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман сказал, что за последние два с половиной года резкие скачки в экономической среде уже вынуждают участников рынка попросту пожимать плечами, поскольку прогнозировавшиеся ранее тяжелые времена вследствие стечения обстоятельств превратились вовсе в безудержное торжество потребления, и уже никто более не воспринимает предупреждения всерьез.
    «Нынешняя ситуация невольно напоминает мне народное предание о пастушке, который все время кричал деревенским жителям, что волк напал на стадо. И когда волк, в конце концов, действительно появился, то пастушку никто не поверил, и волк зарезал все стадо», – признался Сооман.
    «Повышение процента по кредиту – это реальность. Высокий расход энергии – тоже реальность. Рост зарплат не поспевает за ростом цен – и это реальность. Все говорят, что как раз теперь и наступит кризис. И все это продолжается до тех пор, пока очередной хиромант не сообщит, что дальнейшей инфляции не избежать, поэтому нужно потреблять, потреблять и еще раз потреблять. А если еще и разорительная для Европы война закончится раньше ожидаемого, то тогда у всего мира будет работы невпроворот, чтобы восстановить Украину. То есть как же в таком случае может наступить кризис? Сообщения настолько противоречивые, что у простого человека просто голова идет кругом», – сказал он.
    «Что касается сектора недвижимости, то совершенно ясно, что быстрый рост цен миновал, поскольку покупательная способность уже попросту не поспевает за ним. Нам нет смысла постоянно сравнивать себя с Финляндией или Швецией и считать, что для роста у нас есть еще несколько десятков процентов пространства. Давайте взглянем на Латвию, где цены значительно ниже, чем в Эстонии. Количество предложений уже начало расти, спрос сокращаться, повседневные затраты населения растут. А если смотреть с точки зрения сектора, то во всех отношениях логично, что продолжавшийся в течение 13 лет рост цен на этот раз остановился», – добавил Сооман

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