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    Эксперт: повышение энергоэффективности дома начинается с теплоизоляции

    Если в предыдущие десятилетия здания с почти нулевым энергопотреблением считались нишевым продуктом, то сейчас появляется все больше людей, которые могут позволить себе построить энергоэффективное здание и все более уверенно принимают такое решение, отмечает руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане.Фото: Shutterstock

    По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, треть потребляемой в Эстонии энергии приходится на жилые дома. Это подтверждает, что значительная часть домов потребует полной реконструкции для повышения энергоэффективности.

    «Любое здание нуждается в энергии, и каким-то образом нужно доставить тепло в помещение. Однако в Эстонии есть много зданий, например, с печным отоплением, которые оказывают значительное воздействие на окружающую среду и, конечно, не являются энергоэффективными», – сказал Ребане.
    По словам Ребане, самым важным аспектом повышения энергоэффективности является теплоизоляция и ее качество. «Прежде всего, необходимо обратить внимание на места, продуваемые ветром – стены и окна, а затем на крышу и фундамент», – перечисляет он. Поэтому повышение энергоэффективности начинается не с выбора способа отопления или энергетического решения, а с правильной теплоизоляции. «Если ветер проникает в дом, от солнечных батарей на крыше мало толку».
    В связи с высокими ценами на недвижимость все больше эстонцев переезжают из городских центров. Поэтому нередко дом, который ранее использовался лишь летом, становится домом для семьи на круглый год. По мнению Ребане, к повышению энергоэффективности старых домов следует подходить осознанно, и важно решить, как и сколько инвестировать в повышение энергоэффективности старого дома.
    «В действительности существует большая разница между желанием жить в доме в течение десятилетий и его продажей в ближайшем будущем. В последнем случае расчеты возврата инвестиций становятся более важными, поскольку хочется окупить вложенные средства», – сказал он.
    Новые дома должны быть энергоэффективными
    В Эстонии и во всем мире все чаще строятся новые жилые здания, которые должны быть максимально доступными для жителей. Для получения разрешения на строительство в Эстонии каждое новое здание должно быть энергоэффективным, т. е. соответствовать требованиям энергетического класса A, B или хотя бы C.
    Здания энергетического класса А, или здания с почти нулевым энергопотреблением, помимо всего прочего имеют аспект производства энергии – чаще всего, например, на крыше дома установлены солнечные батареи, вырабатывающие электроэнергию для самого дома и, все чаще, для кого-то еще. Конечно, проживание в энергоэффективном доме означает экономию, которая обычно выражается в более низких счетах за коммунальные услуги.
    «Конечно, когда вы строите энергоэффективное здание, вы должны учитывать, что в процессе строительства вам придется вложить в него больше средств. Если в предыдущие десятилетия здания с почти нулевым энергопотреблением считались нишевым продуктом, то сейчас появляется все больше людей, которые могут позволить себе построить энергоэффективное здание и все более уверенно принимают такое решение», – добавил Ребане. Благодаря современным технологиям срок окупаемости новых энергоэффективных домов также стал намного короче.

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