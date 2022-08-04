Новости

dv.ee

4 августа 2022 в 9:54 Поделиться:









162-й день войны в Украине: ночные удары по Николаеву, Россия пытается сыграть на ситуации вокруг Запорожской АЭС

Идет 162-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 4 августа.

Российский военный патруль в Энергодаре на территории Запорожской АЭС. Фото: ANDREY BORODULIN, AFP

За минувшие сутки в Украине были уничтожены две российские крылатые ракеты, 15 танков и 7 артиллерийских систем. Потери армии вторжения в личном составе составили около 150 человек, такую . Потери армии вторжения в личном составе составили около 150 человек, такую сводку по урону, нанесенному агрессору, приводит Генеральный штаб ВСУ.

Спикер Генштаба Украины Александр Штупун рассказал на утреннем брифинге, что за последние сутки Россия нанесла артиллерийские и ракетные удары по Черниговской, Харьковской, Запорожской, Николаевской областям. Наиболее интенсивные боевые действия ведутся в Донецкой области, где Россия предпринимает попытки наступления.

Как утверждает Штупун, все они отбиты. «Российские оккупанты несут потери, деморализованы и ищут любой шанс получить легкое ранение. Чтобы вернуться на территорию РФ, они прибегают к членовредительству и различным симуляциям ухудшения здоровья», – заявил спикер Генштаба ВСУ.

Еще одно любопытное заявление украинского военного руководства касается размещения вооружений в акватории Черного и Азовского морей. По словам Штупуна, два носителя крылатых ракет морского базирования готовы к применению высокоточного оружия против сил вторжения.

Рано утром Россия нанесла удар по жилым кварталам в Николаеве. Об этом . Об этом заявил мэр города Александр Сенкевич : «Около четырех утра в Николаеве прогремели мощные взрывы. Под обстрелы попали два района города. Есть предварительная информация о повреждениях жилых домов и пожаре. В городе снова звучит воздушная тревога. Прошу всех оставаться дома». Воздушная тревога была отменена только около 8 часов утра.

В руководстве Днепропетровской области Украины рассказали о ночных ударах войск РФ по двум районам региона. Во время ночного обстрела по Никополю . Во время ночного обстрела по Никополю было выпущено около 60 снарядов реактивной системы залпового огня «Град» , уничтожен один жилой дом, около 50 повреждены.

Около 3000 человек остались без электроснабжения, уничтожена гражданская техника местных предпринимателей. Также удар из РСЗО «Ураган» был нанесен по Криворожскому району, в результате его одна женщина получила ранения.

вооруженные силы Украины для отражения российского вторжения размещают базы и системы вооружения в населенных пунктах, в том числе в школах и больницах. Международная правозащитная организация Amnesty International выпустила доклад , согласно которому,, в том числе в школах и больницах.

«Такая тактика нарушает международное гуманитарное право и подвергает опасности мирных жителей, поскольку превращает гражданские объекты в военные цели. В результате последовавших за этим российских ударов по населенным пунктам погибли мирные жители и была разрушена гражданская инфраструктура», – говорится в докладе.

Вышеописанные нарушения имели места в Донбассе, Харьковской и Николаевской областях. При этом авторы доклада подчеркивают, что далеко не все удары России по гражданским объектам связаны с попытками поразить военные цели.

Также Amnesty International подчеркивает, что выявленные факты никак не оправдывают вторжение России. Организация призвала военное руководство Украины размещать военные объекты за пределами населенных пунктов и жилых зон.

об обстрелах центральной части Донецка вооруженными силами Украины. Как утверждают корреспонденты ТАСС, удар был нанесен во время проходившего в здании Драматического театра прощания с командиром пророссийских отрядов ДНР полковником Ольгой Качурой. Подконтрольное правительству РФ информационное агентство ТАСС сообщило . Как утверждают корреспонденты ТАСС, удар был нанесен во время проходившего в здании Драматического театра прощания с командиром пророссийских отрядов ДНР полковником Ольгой Качурой.

Читайте также Нефтегазовые доходы России в июле оказались на миллиард евро ниже прогноза

В результате удара есть погибшие и раненые, сообщает агентство. Отметим, что в Украине Качура была приговорена к 12 годам лишения свободы за участие в террористической деятельности.

Оккупационная администрация Херсона объявила, что в течение месяца огласит дату «референдума» о присоединении занятых войсками вторжения районов Херсонской области к Российской Федерации, об этом со ссылкой на «руководителя военно-гражданской администрации» Херсона Кирилла Стремоусова о присоединении занятых войсками вторжения районов Херсонской области к Российской Федерации, об этом со ссылкой на «руководителя военно-гражданской администрации» Херсона Кирилла Стремоусова также сообщает российское государственное агентство ТАСС.

Российские силы почти наверняка разместили пирамидальные радиолокационные отражатели в воде возле недавно поврежденных Антоновского моста и железнодорожного моста через Днепр около Херсона, в воде возле недавно поврежденных Антоновского моста и железнодорожного моста через Днепр около Херсона, говорится в свежей сводке британской разведки по ситуации в Украине. Отражатели должны помешать успешному наведению украинских ракет по району переправы.

По мнению британской разведки, это подчеркивает степень озабоченности российской стороны ударами по мостам через Днепр. Повреждение Антоновского автомобильно-пешеходного и железнодорожного моста уже существенно затруднило снабжение российских войск в оккупированном Херсоне.

касающиеся ситуации вокруг Запорожской АЭС в Энергодаре. Вашингтонский институт изучения войны (ISW) в свежей сводке анализирует заявления МАГАТЭ и оккупационной администрации Запорожской области,

По мнению аналитиков института, Россия пытается сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы в Украине, тем самым подрывая волю западных держав к оказанию военной поддержки украинскому контрнаступлению. Аналитики предполагают, что именно российские войска стоят за рядом атак на атомную станцию «под ложным флагом», в которых оккупационные силы обвинили Украину.

Еще одна тема отчета Института – изменение информационной политики российской стороны. Аналитики фиксируют, что от конкретных сводок о ходе боевых действий и продвижений войск прокремлевские медиа перешли к эмоциональным отчетам и личным впечатлениям, в том числе собранных блогерами и военкорами в оккупированном Донбасcе до начала полномасштабного вторжения. Тем самым Россия, по-видимому, пытается поднять боевой дух в войсках и в тылу.

«Кремль или министерство обороны, возможно, решили, что военблогеры и военные корреспонденты являются более надежными источниками информации для их ядерного электората, и осознали, что их собственные заявления теряют доверие. В качестве альтернативы они могут сосредоточиться на рассказах, которые вызывают положительный резонанс в этом сообществе», – говорится в отчете ISW.