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Екатерина Мереминская

9 августа 2022 в 9:41 Поделиться:









167-й день войны в Украине: россияне против войны, подтверждение жертв в Буче, позиционная война

Украинский военнослужащий на передовой, Николаевская область, Украина, 8 августа 2022 г. Фото: Evgeniy Maloletka, Scanpix

Идет 167-й день войны России с Украиной. Главное к полудню 9 августа:

65% – одобрили бы намерение президента остановить войну и подписать мирное соглашение, показал опрос социологической службы Russian Field Большинство россиян –, показал опрос социологической службы Russian Field , пиш ет «Коммерсант». 50% опрошенных считают, что война затянулась.

Правда, то же большинство – 60% одновременно поддержали бы решение Владимира Путина начать «новое наступление на Киев».

убито 300 российских военных, За прошедшие сутки в Украине сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего с начала войны, по данным ВСУ, Россия потеряла 42 640 человек.

погибли по меньшей мере 458 человек, заявила заммэра Бучи Михайлина Скорик-Шкаровская, На территории Бучанской общины в Киевской области во время оккупации российскими войскамик, заявила заммэра Бучи Михайлина Скорик-Шкаровская, пишет «Суспильне».

В целом за последний месяц российские войска продвинулись максимум на 10 километров – максимальное продвижение на Бахмутском направлении, подводит промежуточные итоги Минобороны Великобритании. На остальных участках фронта продвижение составило не более трех километров, что, вероятно, значительно меньше намеченного.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/uuTHPiYMFw



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6PcEp9eX14 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 9, 2022

Американский Институт изучения войны (ISW) предупреждает : фальсифицированное сообщение о том, что российский генерал угрожал уничтожить Запорожскую АЭС, отвлекает от реальных рисков катастрофы.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским призвала власти стран ЕС прекратить выдавать въездные визы российским туристам. «Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы – это привилегия, а не право человека», – пишет Каллас.

Stop issuing tourist visas to Russians. Visiting #Europe is a privilege, not a human right. Air travel from RU is shut down. It means while Schengen countries issue visas, neighbours to Russia carry the burden (FI, EE, LV – sole access points). Time to end tourism from Russia now — Kaja Kallas (@kajakallas) August 9, 2022

Калининградская область исчерпала лимиты на перевозку некоторых товаров по железной дороге через Литву, сообщил губернатор Антон Алиханов, сообщил губернатор Антон Алиханов, цитата по ТАСС.

«Мы уже исчерпали установленные лимиты европейцами на перевозки ж/д транспортом части номенклатуры грузов, например (на) отдельные виды железа, стали, нефти и нефтепродуктов, удобрений, антифриз, лесоматериалы. В общем, достаточно большая номенклатура, по которой у нас уже нет этих вот возможностей из-за установленных квот».