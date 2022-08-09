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    167-й день войны в Украине: россияне против войны, подтверждение жертв в Буче, позиционная война

    Украинский военнослужащий на передовой, Николаевская область, Украина, 8 августа 2022 г.Фото: Evgeniy Maloletka, Scanpix

    Идет 167-й день войны России с Украиной. Главное к полудню 9 августа:

    Большинство россиян – 65% – одобрили бы намерение президента остановить войну и подписать мирное соглашение, показал опрос социологической службы Russian Field, пишет «Коммерсант». 50% опрошенных считают, что война затянулась.
    Правда, то же большинство – 60% одновременно поддержали бы решение Владимира Путина начать «новое наступление на Киев».
    За прошедшие сутки в Украине убито 300 российских военных, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего с начала войны, по данным ВСУ, Россия потеряла 42 640 человек.
    На территории Бучанской общины в Киевской области во время оккупации российскими войсками погибли по меньшей мере 458 человек, заявила заммэра Бучи Михайлина Скорик-Шкаровская, пишет «Суспильне».
    В целом за последний месяц российские войска продвинулись максимум на 10 километров – максимальное продвижение на Бахмутском направлении, подводит промежуточные итоги Минобороны Великобритании. На остальных участках фронта продвижение составило не более трех километров, что, вероятно, значительно меньше намеченного.
    Американский Институт изучения войны (ISW) предупреждает: фальсифицированное сообщение о том, что российский генерал угрожал уничтожить Запорожскую АЭС, отвлекает от реальных рисков катастрофы.
    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским призвала власти стран ЕС прекратить выдавать въездные визы российским туристам. «Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы – это привилегия, а не право человека», – пишет Каллас.
    Калининградская область исчерпала лимиты на перевозку некоторых товаров по железной дороге через Литву, сообщил губернатор Антон Алиханов, цитата по ТАСС.
    «Мы уже исчерпали установленные лимиты европейцами на перевозки ж/д транспортом части номенклатуры грузов, например (на) отдельные виды железа, стали, нефти и нефтепродуктов, удобрений, антифриз, лесоматериалы. В общем, достаточно большая номенклатура, по которой у нас уже нет этих вот возможностей из-за установленных квот».

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