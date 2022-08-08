166-й день войны в Украине: Одесский порт снова работает, HIMARS ударили по Херсону и Мелитополю
Кладбище уничтоженной техники в оккупированном Мелитополе.Фото: AP Photo, Scanpix
Идет 166 день полномасштабного вторжения России в Украину. Главное, что случилось к полудню 8 августа.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отчитался
об уничтожении за сутки 6 российских танков и 15 бронированных боевых машин
, а также 4 артиллерийских систем и 6 тактических беспилотников. Потери армии вторжения в живой силе составили 140 человек, уведомляют военные в утренней сводке. В штабе фиксируют обстрелы или попытки наступления российских войск на большинстве направлений, но без существенных успехов. На южнобугском направлении российские войска вынуждены обороняться.
Офис президента Украины рапортует об активности войск вторжения в Донецкой, Николаевской, Сумской, Днепропетровской, Луганской, Харьковской областях. В результате обстрелов в Харькове за минувшие сутки погибли две женщины, в Донецкой области, лишенной газа и частично отключенной от водоснабжения и электричества, ранено 17 гражданских лиц, убито 5.
Президент Украины в вечернем обращении 7 августа анонсировал новые поставки вооружений для ВСУ от международных союзников
. «Ключевое сейчас по-прежнему — это оружие для нашей обороны, оружие от партнеров. Каждый день и без каких-либо пауз работаем для усиления поставок оружия, для того, чтобы отправлять на передовую более мощные и дальнобойные системы. И на неделе ожидаем новостей от партнеров по пакетам поддержки. Хороших новостей», — заявил украинский лидер. Кроме того, он призвал международное сообщество отреагировать на угрозу, которую создает активность российских войск в районе Запорожской АЭС.
Сводка
британской военной разведки на этот раз концентрируется на использовании россиянами противопехотных мин «Лепесток»
в оккупированных районах Украины. Мины применяются для ограничения передвижения жителей и борьбы с партизанским движением. Британская сторона указывает, что речь идет об оружии неизбирательного действия, которое представляет опасность в том числе для гражданского населения. «Эти мины широко использовались во время советско-афганской войны, когда они, предположительно, покалечили большое количество детей, которые приняли их за игрушки. Весьма вероятно, что запас советских времен, используемый Россией, со временем испортился, и теперь он крайне ненадежен и непредсказуем», — говорится в сводке.
Вашингтонский Институт изучения войны в ежедневном отчете
фиксирует локальные успехи армии вторжения в Донецкой области
: «Российские силы, вероятно, добиваются постепенных успехов в населенных пунктах на северо-западной и юго-западной окраинах Донецка и продолжают усилия по прорыву украинских оборонительных рубежей вдоль линии соприкосновения Авдеевка-Донецк», — делают вывод аналитики. Одновременно эксперты фиксируют, что наступление россиян восточнее Николаева было успешно отражено ВСУ.
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил
об успешном ударе ВСУ по позициям российских войск в оккупированном городе
. По его словам, базы сил вторжения, устроенные в мелитопольских промзонах, обстреляли при помощи РСЗО HIMARS. «Уничтожено значительное количество военной техники. Более 100 российских солдат, находившихся в эту ночь во временных казармах, получили билеты на концерт Кобзона, а их родители уже выбирают модель и цвет автомобиля Lada», — написал Федоров.
Российское государственное агентство ТАСС рассказало
об очередном ударе украинской артиллерии по Антоновскому мосту
рядом с Херсоном. Обстрел велся из установок HIMARS, утверждает самопровозглашенный «глава Военно-гражданской администрации» Херсонской области Кирилл Стремоусов. В результате обстрела была повреждена строительная техника, работавшая на восстановлении переправы, а также в мосту «сделано несколько дырок». В результате восстановление движения по мосту через Днепр, которое россияне ранее анонсировали на 10 августа, пока откладывается.
Накануне вечером из порта Одессы вышло первое с начала войны судно
с продовольствием — балкер «Сакура» направляется в Италию, неся на борту груз зерна. Как сообщает украинское издание «Суспильне»
, коридор безопасности в Черном море судно будет проходить вместе с судном «Аризона», вышедшим из Черноморска. Суммарно на обоих судах находится около 60 000 тонн продовольствия.
В более чем 20 регионах России созданы «добровольческие» именные подразделения для участия во вторжении в Украину. Всего с начала весны учреждено порядка 40 таких воинских соединений, подсчитала российская газета «Коммерсантъ»
. В зависимости от региона записавшимся в батальон обещают зарплаты от 130 до 300 тысяч рублей (2-5,5 тысяч евро по текущему курсу). Впрочем, в ряде частей «добровольцы» жаловались, что обещанных зарплат не получали.
В эстонском уезде Вильяндимаа состоялся учебный сбор сил обороны Эстонии
и их зарубежных сторонников. Подразделение Юмера дружины Кайтселийта Сакала отработало установку и эксплуатацию КПП, кроме того члены воинского соединения, включая бывшего президента Эстонии Хендрика Ильвеса, обновили знания по обращению с оружием. «Мне 68 лет, и если я умею стрелять и попадать, то в сложившейся ситуации ни у кого не должно быть извинения или оправдания. Каждая колючка на счету, и я призываю всех учиться», — цитирует отставного политика Postimees
. В рамках учений Ильвес освоил стрельбу из пулемета.
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