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12 августа 2022 в 13:41 Поделиться:









Россияне в июле закупили рекордный объем иностранной валюты

Значимыми нетто-покупателями иностранной валюты на Московской бирже во второй половине месяца впервые стали физические лица. Фото: Shutterstock

Россияне в июле закупили иностранную валюту на 237 млрд рублей несмотря на комиссии за ее хранение. Существенная часть валютных накоплений – $3 млрд – была выведена за рубеж, а интерес к акциям ослабел, пишет The Bell.

«Значимыми нетто-покупателями валюты на Московской бирже во второй половине месяца впервые стали физические лица, которые нарастили объемы нетто-покупок с 176,1 млрд руб. в июне до 237,1 млрд руб. в июле», – говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном Центрального банка России. Подчеркивается, что это стало рекордным объемом нетто-покупок для данной категории участников.

Валюта приобреталась через банки, которые переводили деньги на зарубежные счета. При этом остатки на валютных счетах в июле сократились на $3 млрд, заявили в ЦБ.

По подсчетам регулятора, за весь месяц больше всего иностранной валюты купили банки, не относящиеся к системно значимым, – на 319,6 млрд рублей, в том числе для импортеров. Кроме того, заметно вырос объем покупок иностранной валюты со стороны дружественных нерезидентов, прежде всего банков ЕАЭС.

В то же время, покупая валюту, физлица сокращали позиции в акциях, став в июле основными продавцами этой категории ценных бумаг – на 15,6 млрд рублей, говорится в обзоре. Покупали эти акции в основном брокеры в рамках доверительного управления – на 16,2 млрд рублей.