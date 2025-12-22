Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,47%304,57
  • OMX Riga−0,98%929,61
  • OMX Tallinn−0,15%2 012,4
  • OMX Vilnius0,35%1 317,18
  • S&P 5000,88%6 834,5
  • DOW 300,38%48 134,89
  • Nasdaq 1,31%23 307,62
  • FTSE 100−0,46%9 851,54
  • Nikkei 2251,81%50 402,39
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,86
  • 22.12.25, 12:43

Экономика Германии восстанавливается медленно

Бундесбанк прогнозирует, что после многолетнего спада экономика Германии начнет постепенно восстанавливаться, однако даже масштабное государственное стимулирование на первых порах не предвещает заметных результатов.
Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал запустить экономику с помощью многолетнего пакета объемом 1 трлн евро, однако центральный банк страны не видит предпосылок для быстрого восстановления.
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал запустить экономику с помощью многолетнего пакета объемом 1 трлн евро, однако центральный банк страны не видит предпосылок для быстрого восстановления.
  • Foto: DPA/Scanpix
Как следует из прогноза Центрального банка Германии, более ощутимое восстановление начнется со второго квартала 2026 года.
