Экономика Германии восстанавливается медленно

Бундесбанк прогнозирует, что после многолетнего спада экономика Германии начнет постепенно восстанавливаться, однако даже масштабное государственное стимулирование на первых порах не предвещает заметных результатов.
В пятницу Европейский Союз принял решение заморозить российские активы на сумму 210 млрд евро на неопределенный срок. Как сообщает Financial Times, таким образом ЕС стремится укрепить свои позиции на переговорах о мире.
Ежегодно эстонские компании теряют тысячи евро просто из-за того, что большую часть их складских помещений занимает воздух. Но технологии и умные складские решения достигли такого уровня, что можно заставить работать каждый кубометр пространства.