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28 августа 2022 в 9:58 Поделиться:









Dell объявил об уходе из России

Dell занимал первое место по поставкам серверов в Россию, доля рынка составляла 21%. Фото: Shutterstock

Американский производитель компьютеров и серверов Dell окончательно ушел из России в середине августа, эту информацию подтвердил представитель компании Марк Сиеменас, передает «Комментсантъ».

«В середине августа мы закрыли все наши офисы и прекратили все операции в России, — заявил представитель компании. — Еще в феврале мы приняли решение не продавать и не обслуживать наши продукты в России, Беларуси, а также в Донецкой и Луганской областях Украины, в дополнение к уже находящемуся под эмбарго Крыму».

Ранее о закрытии российского филиала Dell сообщал ряд СМИ. Сотрудники компании в России, которых было 450 человек, скорее всего, продолжат работу с другим юридическим лицом. Им выплатят до восьми окладов при увольнении. Помимо этого, сотрудникам бесплатно отдают технику, оставляют ДМС на семью до конца 2022 года, а некоторым также выплачивают премию.

Dell занимал первое место по поставкам серверов в Россию, доля рынка составляла 21%. Компания приостановила поставки техники на российский рынок после начала войны в Украине.