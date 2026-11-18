На прошлой неделе инвестиционный портфель под управлением искусственного интеллекта продал почти половину своих активов и вложил полученные средства в новые акции. За неделю обновленный портфель обогнал американский фондовый индекс по доходности.
Совет директоров Nvidia ищет нового гендиректора после отставки основателя компании Дженсена Хуанга. Пока временно компанию возглавила ее финансовый директор Колетт Кресс. Американское издание Axios назвало 11 возможных преемников: четверо работают в Nvidia, семеро – в других технологических компаниях, в том числе в AMD, Arm, Apple и Google. Инвесторы тем временем продолжают продавать акции: в пятницу бумаги Nvidia подешевели еще на 2%.
В своей повседневной работе социальные работники и специалисты сферы здравоохранения сталкиваются с непростыми человеческими судьбами, необходимостью брать на себя ответственность и ситуациями, где не всегда можно найти простое решение. Однако, занимаясь проблемами других людей, специалисты зачастую отодвигают собственные потребности на второй план. В Ида-Вирумаа создана бесплатная услуга, которая помогает специалистам осмыслить сложные рабочие ситуации, найти новые решения и предотвратить профессиональное выгорание.