Пиво, автомобильная промышленность и сталь входят в число отраслей, которые больше всего выигрывают от соглашения между Европейским союзом и Индией. При этом в ряде случаев ЕС пришлось согласиться на меньшее, чем рассчитывали изначально, рассказал чиновник Европейской комиссии изданию Dagens Industri.
Конец месяца. Предприниматель совершил десятки платежей банковской картой, но необходимые для бухгалтерии документы разбросаны по электронной почте, личным кабинетам поставщиков услуг, а некоторые чеки, возможно, и вовсе затерялись в кошельке. Бухгалтер ждёт документы, и владельцу бизнеса снова приходится тратить время на их поиски.