Назад Многолетний хозяин карьеров вышел из правления фирмы. Работникам грозят сокращения Ветеран эстонского бизнеса, предприниматель и основной владелец горнодобывающей компании Limestone Factories of Estonia OÜ Владимир Либман покинул ее правление. Смена поколений лидеров происходит в непростой момент: компании не удалось добиться от властей необходимого разрешения для пуска карьера «Маарду III» — это грозит сокращениями 40 из 100 нынешних сотрудников.

Либман вспоминает, что приступил к руководству предприятием, которое тогда называлось Заводом нерудных материалов (ЗНМ), в 1985 году. На тот момент он был самым молодым руководителем предприятия в Эстонии. «Когда 1 ноября 2026 года я ушел с поста председателя правления, я был самым старым по стажу первым руководителем фирмы в Эстонии. Даже мой друг и несомненно самый гениальный руководитель промышленной фирмы в Эстонии Федор Берман имеет директорский стаж на пару лет меньше», — отметил Либман.

По его словам, его выход из правления 11 ноября этого года был отчасти плановым, но состоялся не в тех обстоятельствах, на которые рассчитывал сам бизнесмен. «Еще четыре-пять лет тому назад я сказал, что уйду в совет в 70 лет, сказал, что меня заменит член правления Кульдар Ыунапуу( которому на тот момент было 38) и даже приготовил шутку: „Я, как Моисей, сорок лет водил вас по терниям эстонской экономики, а теперь пора вам самим управляться“!» — рассказывает бизнесмен. Сейчас Либману 71 год, Кульдару Ыунапуу уже 43, он не только возглавляет теперь компанию, но и является вторым по размеру доли совладельцем — ему принадлежит 26% предприятия, на 0,5% меньше, чем Либману.

По словам Владимира Либмана, он рассчитывал, что его уход из правления совпадет с запуском нового карьера Маарду III, который обеспечил бы будущее фирмы на годы вперед. Однако добиться разрешения на его пуск так и не удалось, несмотря на все усилия.

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Конфликт вокруг «Маарду III» Limestone factories of Estonia с 2021 года добивается открытия известнякового карьера «Маарду III» в волости Йыэляхтме, чтобы заменить истощающуюся сырьевую базу в Вяо и продолжить производство щебня. Волостные власти выступают против: на севере участка они хотят сохранить ценные, по мнению муниципалитета, сельхозземли, на юге — природные территории и места обитания охраняемых видов. Среди заявленных рисков назывались также снижение уровня воды в колодцах, шум, пыль и дополнительный поток грузовиков. Волость считает, что потребность региона в известняке можно обеспечить за счет других месторождений. В 2026 году Министерство экономики и коммуникаций попыталось найти компромисс с местным самоуправлением. Оно предложило понизить приоритет «Маарду III» в плане освоения месторождений, сохранив высокий приоритет альтернативного участка «Ягала 3». Однако Limestone factories of Estonia посчитала такое решение несправедливым: геологическая изученность и экологические характеристики «Маарду III» не ухудшились, а проект, по ее мнению, отодвинули ради административного компромисса. Компания опасалась, что после этого волость продолжит сопротивляться и альтернативному проекту, оставив проблему сырьевой обеспеченности нерешенной. В итоге волость действительно выступила против обоих проектов, и 9 ноября 2026 года министерство признало, что компромисс не состоялся, северной части «Маарду III» вернули высокий приоритет, однако это не означает разрешения на добычу. Болезненный план Б Либман рассчитывает, что более молодая часть команды справится с вызовами времени и сможет продолжать вести дела Limestone Factories of Estonia OÜ. «Когда я узнал, что нам явно не дадут вовремя открыть новый карьер (а это уже второй случай за последние 20 лет) и, чтобы сохранить часть фирмы, нам придется использовать „план Б“, я решил, как сказал недавно наш экс-президент, уступить место у руля фирмы моим молодым коллегам, которые, я надеюсь, сумеют сохранить честное имя нашей фирмы. Мне удалось за последние десять лет создать великолепную команду специалистов, сейчас уже молодого и среднего возраста, самого плодотворного и быстро перестраивающегося!» Горячие новости dv.ee «Долго так не протянем». Нарвский бизнес считает потери от закрытия границы dv.ee Мэр Нарвы: теперь надо закрыть границу с Латвией dv.ee Важно, чтобы Нарва не стала маленьким и озлобленным Детройтом KM Начинается сезон зимних шин: как подготовиться до первого гололеда

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«Не сказать, что мне очень весело. Я о многом жалею. Прежде всего, что не удалось уйти с той речью, о которой я говорил, заготовленной год назад. Я считал, что добиться согласования “Маарду III” — это моя основная задача и это то, чем я в значительной степени занимался в последние годы. Но вмешались неподвластные мне силы, те, кто принимает решения на разных уровнях, — на мой взгляд, принимает их не в пользу государства Эстония. Это не удалось. Может быть это громко, сказать, что мне больно — но не весело, это точно», — констатирует Владимир Либман.

По его словам, сейчас у компании четыре действующих карьера, два на острове Сааремаа и два в материковой части Эстонии. Запуск «Маарду III» в волости Йыэляхтме позволил бы обеспечить компанию запасами для основной деятельности компании на десятилетия вперед.

«Теперь совершенно ясно: согласование затянется на срок, превышающий время, которое мы можем активно работать на старых запасах, кроме рекультивации», — констатирует Либман. В этой ситуации компании придется сокращать штат. Председатель совета Limestone Factories of Estonia OÜ полагает, что они коснутся примерно 40 из ста теперешних сотрудников — болезненный, но почти неизбежный «план Б» для компании.

По словам Либмана, в этом году компания может лишиться прибыли. «Топливо так подорожало, а мы во многих местах перешли с электричества на дизель, что только за счет топлива получили почти полмиллиона убытков относительно плановых показателей. Если бы не это, были бы в шоколаде. Боюсь, этот год, наверное, будет с убытками. Но не нужно в этом усматривать что-то страшное — у нас есть запасы».

Телефон останется невыключенным

Либман отметил, что в должности председателя совета продолжит участвовать в жизни компании даже после ухода из правления и займет пост советника Кульдара Ыунапуу. «Если мои советы понадобятся, я их дам. С одной стороны, я буду свободнее, смогу больше ездить, путешествовать, о чем всегда мечтал», — рассказывает Либман. По его словам, как председатель правления он был максимально включен в дела компании и готов ответить на экстренный звонок сотрудников в любой момент.

Не планирует он изменять привычкам, и пересев в кресло в совете: «У меня никогда не было пистолета под подушкой — вообще не было, даже в девяностые. Но с тех пор, как появился мобильный телефон, он лежит не под подушкой, а на тумбочке рядом».

Своего преемника Либман хвалит: «Я взял его совсем молодым парнем. Он прошел все ступеньки: от рядового продавца через начальника коммерческого отдела, коммерческого директора, члена правления — и сейчас на следующую ступеньку». По его словам Ыунапуу внес ключевой вклад в развитие нового направления бизнеса — предоставления услуг горной техники. Кроме того, новому руководителю будет проще найти — в том числе в буквальном смысле — общий язык с новым поколением клиентов Limestone Factories of Estonia.

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Либман отмечает, что с годами человек теряет былую гибкость и способность стойко переносить неудачи, хотя и приобретает опыт, к тому же более молодые сотрудники лучше подготовлены к массовому внедрению ИИ. Сам крупнейший собственник горнодобывающей компании характеризует себя пока как “пассивного пользователя”.

Какой совет Либман после 41 года работы топ-менеджером и десятилетия бизнеса дал бы молодым предпринимателям? «Может быть, кто-то усмотрит тут противоречие, но совета два: во-первых, думать своей головой, а во-вторых — прислушиваться к своей команде».

Последние отчеты фиксировали падение

Согласно последним опубликованным отчетам, производитель щебня и декоративного камня Limestone factories of Estonia OÜ закончил 2025 год с выручкой 11,2 млн евро и чистой прибылью 81,8 тысяч евро. По сравнению с предыдущим годом продажи сократились на 7,6%, прибыль — на 47%. Операционная прибыль снизилась с 68,1 до 4,5 тысяч евро, а почти весь положительный результат до налогообложения обеспечили процентные доходы. По сравнению с 2022 годом выручка компании изменилась незначительно, однако чистая прибыль уменьшилась в четыре с лишним раза.

Снижение продаж основных продуктов компания частично компенсировала услугами горной техники. Выручка от щебня в 2025 году упала на 17,6%, до 7,3 млн евро, от декоративного камня — на 13,7%, до 1,2 млн евро. Услуги, напротив, принесли 2,1 млн евро — на 69% больше, чем годом ранее. Их доля в обороте выросла с 1,3% в 2022 году до 18,4% в 2025-м. Руководство отмечает удорожание сырья, материалов и логистики и сообщает о поиске новых рынков и строительных проектов. При этом 91% выручки по-прежнему приходится на Эстонию.

На фоне падения продаж стоимость запасов компании выросла на 44,6% до 4 млн евро, в том числе готовой продукции — на 70,7% до почти 3 млн евро.

Операционная деятельность принесла в 2025 году 994 000 евро при платежах за основные средства и нематериальные активы в размере 2,2 млн евро. Объем денежных средств вместе с отдельно учитываемыми краткосрочными депозитами уменьшились с 5 млн евро на конец 2022 года до 2,3 млн евро на конец 2025-го. Компания сохраняет значительный запас капитала, но продолжение инвестиций при низкой доходности расходует накопленную ликвидность.