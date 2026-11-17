В последние недели сразу несколько крупных компаний, действующих в Эстонии, объявили о масштабных сокращениях IT-специалистов и различных офисных сотрудников. Прямо или косвенно многие сокращения связаны с развитием искусственного интеллекта. Но его влияние принципиально различается в зависимости от должностей и компаний, и оно будет разным в Таллинне и в Нарве.