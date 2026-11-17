Шведская IT-компания сократит несколько сотен сотрудников и инвестирует сотни миллионов в ИИ
Шведская компания Fortnox, разрабатывающая облачное программное обеспечение для бухгалтерского учета, сократит 200 сотрудников и инвестирует 450 млн евро в течение пяти лет, чтобы превратиться в компанию, ориентированную на искусственный интеллект.
В последние недели сразу несколько крупных компаний, действующих в Эстонии, объявили о масштабных сокращениях IT-специалистов и различных офисных сотрудников. Прямо или косвенно многие сокращения связаны с развитием искусственного интеллекта. Но его влияние принципиально различается в зависимости от должностей и компаний, и оно будет разным в Таллинне и в Нарве.
«Очередная волна сокращений может прийтись на конец января»
Искусственный интеллект берет на себя все больше задач, которые раньше выполняли начинающие работники компаний, однако расширение использования ИИ объясняет далеко не все сокращения, в том числе в Pipedrive, считают рекрутеры.
Цель создания кода ИИ-агента – обеспечить возможность четко отличать, совершает ли действие сам человек или действующий от его имени ИИ-агент, а также гарантировать, что действия, совершенные ИИ-агентом, будут безопасными, контролируемыми и связанными с конкретным человеком.
В своей повседневной работе социальные работники и специалисты сферы здравоохранения сталкиваются с непростыми человеческими судьбами, необходимостью брать на себя ответственность и ситуациями, где не всегда можно найти простое решение. Однако, занимаясь проблемами других людей, специалисты зачастую отодвигают собственные потребности на второй план. В Ида-Вирумаа создана бесплатная услуга, которая помогает специалистам осмыслить сложные рабочие ситуации, найти новые решения и предотвратить профессиональное выгорание.