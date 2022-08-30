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30 августа 2022 в 10:55 Поделиться:









Учителя эстонского языка: план перехода на эстоноязычное образование нереалистичен

Руководитель EES отметила, что у нас уже сейчас наблюдается острый дефицит учителей эстонского языка во всех школах, а для полного перехода на эстонский язык обучения их требуется еще больше. Фото: Shutterstock

По словам руководителя Эстонского общества учителей родного языка (EES) Каи Сарапуу, план перехода всех местных школ на эстонский язык обучения нереалистичен – для этого необходимо дополнительно, как минимум, 2000 учителей с зарплатой не менее 2000 евро.

По словам Сарапуу, в переходе на единую эстоноязычную систему образования не учитывается тот факт, что преподавание эстонского языка как родного и как иностранного осуществляется по совершенно разной методике и требует разных навыков, передает rus.err.ee.

Руководитель EES отметила, что у нас уже сейчас наблюдается острый дефицит учителей эстонского языка во всех школах, а для полного перехода на эстонский язык обучения их требуется еще больше.

«По информации Языкового департамента, на сегодняшний день в школах работают 2300 учителей, не владеющих эстонским языком. Если некоторые из них и выучат государственный язык, то даже по оптимистичным оценкам, требуется не менее 2000 новых педагогов, которые являются учителями эстонского языка или очень хорошо владеют техникой языкового погружения», – подчеркнула Сарапуу.

«До сих пор в связи с полным переходом на эстоноязычное образование говорили о бюджете в 10-15 млн евро, что, как минимум, в десять раз меньше, чем необходимо», – добавила она.