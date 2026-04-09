Назад KM 09.04.26, 11:10 Андреюс Трофимовас и Aventus Group: как финтех-компания из Балтии масштабировалась на глобальные рынки За последние годы Балтийский регион стал одним из заметных центров развития финансовых технологий в Европейском Союзе. Развитая цифровая инфраструктура, адаптивное регулирование и высокий уровень технической экспертизы создали благоприятную среду для появления компаний с международными амбициями.

Андреюс Трофимовас.

Foto: Aventus Group

Ярким примером такого роста является Андреюс Трофимовас и созданная им Aventus Group – финтех-группа, которая за годы работы превратилась в международный бизнес с присутствием более чем в 20 странах.

Формирование стратегии в период рыночных изменений

Запуск Aventus Group совпал с периодом серьезной трансформации финансового сектора после глобального экономического кризиса. В этих условиях Андреюс Трофимовас выбрал направление потребительского кредитования, рассматривая его как более гибкий и технологически перспективный сегмент.

С самого начала ставка была сделана на развитие собственных IT-решений. Такой подход позволил компании выстроить независимую технологическую платформу, повысить уровень автоматизации и обеспечить масштабируемость бизнеса при выходе на новые рынки.

Статья продолжается после рекламы

Международное развитие и диверсификация направлений Первоначально компания укрепляла позиции в странах Балтии, однако дальнейший рост был связан с активной экспансией за пределы региона. Aventus Group последовательно расширяла географию, выходя на рынки Восточной Европы, а затем и других регионов. На сегодняшний день структура бизнеса включает несколько ключевых направлений: краткосрочное и долгосрочное кредитование, автолизинг, проекты в сфере недвижимости и развитие технологических решений. Такая модель позволяет компании гибко реагировать на изменения рынка и снижать операционные риски. Общий объем выданных займов с момента основания достиг порядка 7 млрд евро, что отражает масштаб и устойчивость бизнеса. Подход к управлению и развитие команд С ростом компании особую роль начали играть процессы корпоративного управления. В Aventus Group применяется комбинированная модель: стратегические функции централизованы, тогда как локальные команды обладают значительной самостоятельностью. Андреюс Трофимовас уделяет особое внимание формированию культуры ответственности и доверия. Работа в разных юрисдикциях требует гибкости, а также способности оперативно адаптироваться к регуляторным изменениям, что становится важным фактором долгосрочного развития. Финансовые показатели и устойчивость Результаты компании подтверждают эффективность выбранной стратегии. По итогам 2025 года Aventus Group продемонстрировала рост по ключевым финансовым показателям. Чистая прибыль составила около 95,7 млн евро, а объем выданных займов за год превысил 1,3 млрд евро. Также продолжился рост кредитного портфеля и собственного капитала. При этом компания сохраняет консервативный подход к управлению долгом, удерживая его уровень ниже среднерыночных показателей, что усиливает ее финансовую устойчивость.

Статья продолжается после рекламы

Стратегические приоритеты и планы на будущее

В дальнейшем Андреюс Трофимовас рассматривает международную экспансию как ключевой фактор развития. В числе приоритетов – освоение новых зрелых рынков, развитие продуктов для бизнеса и расширение спектра финансовых решений.

Инвестиции в технологии и улучшение клиентского опыта остаются основой долгосрочной стратегии компании.

Сбалансированное сочетание технологической базы, диверсифицированной структуры бизнеса и выверенной управленческой модели позволяет Aventus Group сохранять устойчивость и продолжать рост даже в условиях глобальной экономической неопределенности.