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    Eesti Gaas повысит цены на газ для бытовых потребителей

    Eesti Gaas предлагает бытовым потребителям газ по цене около 385 евро за мегаватт-час.

    Тариф на газ в пакете для бытовых потребителей Eesti Gaas вырос в сентябре до 2,65 за кубометр, а в октябре повысится до 4,10 евро, передает rus.err.ee.

    По словам председателя правления Eesti Gaas Маргуса Каазика, повышение расценок связано с уровнем цен на газовых биржах: «В последнее время рыночная цена на газ последовательно растет, иногда достигая 330 евро за мегаватт-час».
    «Газовый рынок остается нестабильным и порывистым, прогнозы делать сложно. По нашей оценке, в рыночной цене [отражено] больше беспокойства, чем для этого есть причины с точки зрения надежности снабжения Европы», – добавил он.
    По июльским данным Elering, один кубометр природного газа равен 10,66 киловатт-часа энергии. Это означает, что Eesti Gaas предлагает бытовым потребителям газ по цене около 385 евро за мегаватт-час.

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