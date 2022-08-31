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    Европу ждет реформа рынка электроэнергии: какой именно она будет?

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (крайняя справа на снимке) заявила, что рынку электроэнергии необходимы реформы. Фото сделано во вторник на прошедшем в Дании саммите по энергетической безопасности.Фото: Shutterstock

    Евросоюз разрабатывает экстренный план реформы рынка электроэнергии, пишет Äripäev.

    Поскольку стоимость газа с начала года выросла почти в десять раз, а цены на электроэнергию почти ежедневно бьют рекорды, даже самые скептично настроенные страны-члены ЕС начинают признавать необходимость вмешательства в рынок.
    В чем суть реформы?
    9 сентября министры энергетики стран-членов ЕС встретятся, чтобы обсудить реформу рынка электроэнергии.
    Вероятно, в качестве краткосрочной меры будет введен некий потолок цен, сообщил Politco Киллиан О'Донохью, представитель отраслевой ассоциации Eurelectric. По его словам, цены на газ очень сильно связаны с ценами на электричество, и избавление от этой зависимости принесло бы большую пользу.
    Аналогичная система уже действует в Испании и Португалии. Эти страны получили от Брюсселя разрешение на временное установление ценового потолка. В течение года газ в странах будет стоить не более 50 евро за мегаватт-час. В связи с этим подешевела и электроэнергия.
    В то же время вырос экспорт электроэнергии из Испании во Францию, где стоимость электричества выше. Это означает, что испанские налогоплательщики помогают французским домохозяйствам, в то время как правительство Испании направляет деньги налогоплательщиков на меры по поддержанию низких цен. Всего на эти цели Испания и Португалия выделили 8,4 млрд евро.
    Еще одним вариантом является введение налога для производителей электроэнергии. Испания, Италия, Румыния и Греция уже сделали это. Та же идея набирает силу в Германии, хотя и вызывает напряженность в правящей коалиции.
    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также хочет внести и долгосрочные изменения. Например, одной из идей является система, при которой производители электроэнергии делают предложения, зависящие от их затрат. Производители возобновляемой энергии имеют гораздо более низкие затраты, чем производители ископаемого топлива. В то же время вероятно, что в этом случае производители возобновляемой энергии предложат лишь чуть более низкую цену, чем продавцы газа, поэтому значительно цены не упадут.

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